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Семь населенных пунктов Крыма обесточены – прокуратура начала проверку
Семь населенных пунктов Крыма обесточены – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Семь населенных пунктов Крыма обесточены – прокуратура начала проверку
В Крыму прокуратура начала проверку по факту отключения света в семи населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T13:53
2024-12-24T13:53
2024-12-24T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму прокуратура начала проверку по факту отключения света в семи населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.Во вторник после полудня произошло отключение света в населенных пунктах Стальное, Смежное, Перепелкино, Многоводное, Новоконстантиновка, Родное и Прозрачное. Аварийная бригада выехала на место и приступила к ремонту, сообщили в "Крымэнерго". Ориентировочное время работ – три часа.Ход проведения ремонтных работ и возобновления подачи электроэнергии взят на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть ЮБК обесточенаЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииБахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без света
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, электросети, гуп рк "крымэнерго", прокуратура республики крым
Семь населенных пунктов Крыма обесточены – прокуратура начала проверку
В Крыму прокуратура начала проверку по факту отключения света в 7 поселках
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму прокуратура начала проверку по факту отключения света в семи населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Во вторник после полудня произошло отключение света в населенных пунктах Стальное, Смежное, Перепелкино, Многоводное, Новоконстантиновка, Родное и Прозрачное. Аварийная бригада выехала на место и приступила к ремонту, сообщили в "Крымэнерго". Ориентировочное время работ – три часа.
"Прокуратура Крыма проводит проверку ограничения электроснабжения на территории нескольких поселений в Джанкойском районе. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности контрольных органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства", - сообщили в ведомстве.
Ход проведения ремонтных работ и возобновления подачи электроэнергии взят на контроль.
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