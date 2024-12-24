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Семь населенных пунктов Крыма обесточены – прокуратура начала проверку

Семь населенных пунктов Крыма обесточены – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Семь населенных пунктов Крыма обесточены – прокуратура начала проверку

В Крыму прокуратура начала проверку по факту отключения света в семи населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T13:53

2024-12-24T13:53

2024-12-24T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму прокуратура начала проверку по факту отключения света в семи населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.Во вторник после полудня произошло отключение света в населенных пунктах Стальное, Смежное, Перепелкино, Многоводное, Новоконстантиновка, Родное и Прозрачное. Аварийная бригада выехала на место и приступила к ремонту, сообщили в "Крымэнерго". Ориентировочное время работ – три часа.Ход проведения ремонтных работ и возобновления подачи электроэнергии взят на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть ЮБК обесточенаЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииБахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без света

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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