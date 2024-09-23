https://crimea.ria.ru/20240923/na-razgromivshego-mogilu-maslyakova-vandala-zaveli-ugolovnoe-delo-1140536728.html

На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело

На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.09.2024

На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело

Уголовное дело заведено на вандала, который накануне разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T09:54

2024-09-23T09:54

2024-09-23T09:54

вандализм

александр масляков

москва

уголовный кодекс

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело заведено на вандала, который накануне разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.В воскресенье Telegram-канал КВН сообщил, что неизвестный мужчина разрушил могилу телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Охранники задержали нарушителя и вывели его с кладбища, ожидая передачи полиции.Подозреваемый – местный житель – был задержан, крест на могиле восстановлен.Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. 11 сентября в центре "Планета КВН" прошла церемония прощания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчинуДело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в судВ Крыму задержан студент, осквернивший памятник "Вежливым людям" – МВД

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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