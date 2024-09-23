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На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело
На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.09.2024
На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело
Уголовное дело заведено на вандала, который накануне разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T09:54
2024-09-23T09:54
вандализм
александр масляков
москва
уголовный кодекс
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело заведено на вандала, который накануне разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.В воскресенье Telegram-канал КВН сообщил, что неизвестный мужчина разрушил могилу телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Охранники задержали нарушителя и вывели его с кладбища, ожидая передачи полиции.Подозреваемый – местный житель – был задержан, крест на могиле восстановлен.Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. 11 сентября в центре "Планета КВН" прошла церемония прощания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчинуДело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в судВ Крыму задержан студент, осквернивший памятник "Вежливым людям" – МВД
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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вандализм, александр масляков, москва, уголовный кодекс, закон и право, новости
На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело

На разгромившего могилу телеведущего Маслякова вандала заведено уголовное дело

09:54 23.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело заведено на вандала, который накануне разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"В отношении мужчины 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сообщил источник в правоохранительных органах.
В воскресенье Telegram-канал КВН сообщил, что неизвестный мужчина разрушил могилу телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Охранники задержали нарушителя и вывели его с кладбища, ожидая передачи полиции.
Подозреваемый – местный житель – был задержан, крест на могиле восстановлен.
Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. 11 сентября в центре "Планета КВН" прошла церемония прощания.
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ВандализмАлександр МасляковМоскваУголовный кодексЗакон и правоНовости
 
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