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Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину
Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину
В Севастополе завершено расследование в отношении приезжего мужчины, который осквернил "Вечный огонь". Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T12:54
2024-07-08T12:54
2024-07-08T12:54
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крымский следком
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование в отношении приезжего мужчины, который осквернил "Вечный огонь". Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.36-летний гость Севастополя из соседнего региона в нетрезвом состоянии осквернил Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов 12 апреля. Мужчина был оперативно задержан и доставлен в следственное подразделение, сообщали ранее правоохранители.Сейчас злоумышленник находится под стражей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, обвинительное заключение по уголовному делу об осквернении символа воинской славы России, публичном оскорблении памяти защитников Отечества передано в Севастопольский городской суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в судЖитель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваВ Крыму задержан студент, осквернивший памятник "Вежливым людям" – МВД
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, вандалы, крымский следком, прокуратура города севастополя, закон и право, осквернение памятников советским воинам, новости крыма
Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину
В Севастополе приезжий мужчина пойдет под суд за осквернение воинского мемориала