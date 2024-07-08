https://crimea.ria.ru/20240708/oskvernil-vechnyy-ogon---v-sevastopole-budut-sudit-priezzhego-muzhchinu-1138679456.html

Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину

Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину

В Севастополе завершено расследование в отношении приезжего мужчины, который осквернил "Вечный огонь". Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T12:54

2024-07-08T12:54

2024-07-08T12:54

севастополь

вандалы

крымский следком

прокуратура города севастополя

закон и право

осквернение памятников советским воинам

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование в отношении приезжего мужчины, который осквернил "Вечный огонь". Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.36-летний гость Севастополя из соседнего региона в нетрезвом состоянии осквернил Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов 12 апреля. Мужчина был оперативно задержан и доставлен в следственное подразделение, сообщали ранее правоохранители.Сейчас злоумышленник находится под стражей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, обвинительное заключение по уголовному делу об осквернении символа воинской славы России, публичном оскорблении памяти защитников Отечества передано в Севастопольский городской суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в судЖитель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваВ Крыму задержан студент, осквернивший памятник "Вежливым людям" – МВД

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, вандалы, крымский следком, прокуратура города севастополя, закон и право, осквернение памятников советским воинам, новости крыма