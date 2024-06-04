https://crimea.ria.ru/20240604/delo-oskvernitelya-simvola-pobedy-v-sevastopole-peredano-v-sud-1137834148.html

Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд

Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении приезжего, который осквернил символы воинской славы России на территории мемориального... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T12:10

2024-06-04T12:10

2024-06-04T12:10

севастополь

крымский следком

происшествия

осквернение памятников советским воинам

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении приезжего, который осквернил символы воинской славы России на территории мемориального комплекса "Сапун-гора". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.Мужчина 10 мая взобрался на ствол трофейной гаубицы и совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков. Свой поступок он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в соцсетях для публичного просмотра. Злоумышленник был задержан в тот же день.Ранее в Севастополе был задержан еще один подозреваемый, который осквернил посвященную Дню Победы инсталляцию на площади Ушакова. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ряд других правонарушений. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осужден граффитист из Москвы за рисунок на орудии эсминцаБезработный украинец-нелегал осквернил мечеть в КрымуОсквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крымский следком, происшествия, осквернение памятников советским воинам, закон и право, новости крыма