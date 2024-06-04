Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд
Дело об осквернении символа Победы на Сапун-горе в Севастополе передано в суд - Следком
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюМужчина, осквернивший символ воинской славы России на Сапун-горе в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении приезжего, который осквернил символы воинской славы России на территории мемориального комплекса "Сапун-гора". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.
Мужчина 10 мая взобрался на ствол трофейной гаубицы и совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков. Свой поступок он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в соцсетях для публичного просмотра. Злоумышленник был задержан в тот же день.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины по обвинению в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества. Следователем СК России с фигурантом проведены все неотложные следственные действия", - уточнили в СК.
Ранее в Севастополе был задержан еще один подозреваемый, который осквернил посвященную Дню Победы инсталляцию на площади Ушакова. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ряд других правонарушений. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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