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Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд
Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд
В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении приезжего, который осквернил символы воинской славы России на территории мемориального... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T12:10
2024-06-04T12:10
севастополь
крымский следком
происшествия
осквернение памятников советским воинам
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении приезжего, который осквернил символы воинской славы России на территории мемориального комплекса "Сапун-гора". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.Мужчина 10 мая взобрался на ствол трофейной гаубицы и совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков. Свой поступок он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в соцсетях для публичного просмотра. Злоумышленник был задержан в тот же день.Ранее в Севастополе был задержан еще один подозреваемый, который осквернил посвященную Дню Победы инсталляцию на площади Ушакова. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ряд других правонарушений. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осужден граффитист из Москвы за рисунок на орудии эсминцаБезработный украинец-нелегал осквернил мечеть в КрымуОсквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, крымский следком, происшествия, осквернение памятников советским воинам, закон и право, новости крыма
Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд

Дело об осквернении символа Победы на Сапун-горе в Севастополе передано в суд - Следком

12:10 04.06.2024
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюМужчина, осквернивший символ воинской славы России на Сапун-горе в Севастополе
Мужчина, осквернивший символ воинской славы России на Сапун-горе в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении приезжего, который осквернил символы воинской славы России на территории мемориального комплекса "Сапун-гора". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК и Севастополю.
Мужчина 10 мая взобрался на ствол трофейной гаубицы и совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков. Свой поступок он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в соцсетях для публичного просмотра. Злоумышленник был задержан в тот же день.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины по обвинению в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества. Следователем СК России с фигурантом проведены все неотложные следственные действия", - уточнили в СК.
Ранее в Севастополе был задержан еще один подозреваемый, который осквернил посвященную Дню Победы инсталляцию на площади Ушакова. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ряд других правонарушений. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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СевастопольКрымский СледкомПроисшествияОсквернение памятников советским воинамЗакон и правоНовости Крыма
 
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