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Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе

Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе

Личность подозреваемого в осквернении символа воинской славы в Севастополе установлена, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T10:21

2024-05-22T10:21

2024-05-22T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Личность подозреваемого в осквернении символа воинской славы в Севастополе установлена, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина осквернил установленную на площади Ушакова инсталляцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Им оказался 27-летний местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ряд правонарушений, в том числе хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, использование поддельных документов.Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.В настоящее время задержанный доставлен сотрудниками полиции в следственный орган для дальнейшего разбирательства.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, умвд россии по севастополю, вандализм, осквернение памятников советским воинам, новости крыма, общество, закон и право