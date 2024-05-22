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Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе
Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе
Личность подозреваемого в осквернении символа воинской славы в Севастополе установлена, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T10:21
2024-05-22T10:21
севастополь
умвд россии по севастополю
вандализм
осквернение памятников советским воинам
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Личность подозреваемого в осквернении символа воинской славы в Севастополе установлена, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина осквернил установленную на площади Ушакова инсталляцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Им оказался 27-летний местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ряд правонарушений, в том числе хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, использование поддельных документов.Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.В настоящее время задержанный доставлен сотрудниками полиции в следственный орган для дальнейшего разбирательства.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
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севастополь, умвд россии по севастополю, вандализм, осквернение памятников советским воинам, новости крыма, общество, закон и право
Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе

В Севастополе задержали подозреваемого в осквернении символа воинской славы

10:21 22.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция беркут омон росгвардия
Полиция беркут омон росгвардия - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Личность подозреваемого в осквернении символа воинской славы в Севастополе установлена, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина осквернил установленную на площади Ушакова инсталляцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали причастного к инциденту", – сообщили в ведомстве.
Им оказался 27-летний местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ряд правонарушений, в том числе хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, использование поддельных документов.
Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В настоящее время задержанный доставлен сотрудниками полиции в следственный орган для дальнейшего разбирательства.
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