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Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве
Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве
В центре "Планета КВН" в Москве завершилась церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T13:35
2024-09-11T13:35
москва
память
александр масляков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В центре "Планета КВН" в Москве завершилась церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии присутствовали его родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущие Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Валдис Пельш, Елена Малышева, генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, режиссер Константин Райкин, братья Аскольд и Эдгар Запашные, члены команды "Уральские пельмени", актеры Дмитрий Грачев, Вадим Галыгин, Демис Карибидес, Екатерина Скулкина, Юлия Михалкова, Ольга Картункова, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент России Владимир Путин, команда "Сборная РУДН", команда "Городъ Пятигорскъ", команда КВН "СОК", Первый канал и другие.Телеведущего проводили продолжительными аплодисментами.После церемонии прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
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60
москва, память, александр масляков, утраты
Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве

Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в центре "Планета КВН" в Москве

13:35 11.09.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание и похороны телеведущего А. Маслякова
Прощание и похороны телеведущего А. Маслякова - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В центре "Планета КВН" в Москве завершилась церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии присутствовали его родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущие Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Валдис Пельш, Елена Малышева, генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, режиссер Константин Райкин, братья Аскольд и Эдгар Запашные, члены команды "Уральские пельмени", актеры Дмитрий Грачев, Вадим Галыгин, Демис Карибидес, Екатерина Скулкина, Юлия Михалкова, Ольга Картункова, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент России Владимир Путин, команда "Сборная РУДН", команда "Городъ Пятигорскъ", команда КВН "СОК", Первый канал и другие.
Телеведущего проводили продолжительными аплодисментами.
После церемонии прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
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