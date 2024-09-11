https://crimea.ria.ru/20240911/tseremoniya-proschaniya-s-aleksandrom-maslyakovym-zavershilas-v-moskve-1140275858.html

Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве

Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве

В центре "Планета КВН" в Москве завершилась церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T13:35

2024-09-11T13:35

2024-09-11T13:35

москва

память

александр масляков

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В центре "Планета КВН" в Москве завершилась церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии присутствовали его родственники, друзья, коллеги по цеху, среди них, в частности, были генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущие Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Валдис Пельш, Елена Малышева, генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, режиссер Константин Райкин, братья Аскольд и Эдгар Запашные, члены команды "Уральские пельмени", актеры Дмитрий Грачев, Вадим Галыгин, Демис Карибидес, Екатерина Скулкина, Юлия Михалкова, Ольга Картункова, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент России Владимир Путин, команда "Сборная РУДН", команда "Городъ Пятигорскъ", команда КВН "СОК", Первый канал и другие.Телеведущего проводили продолжительными аплодисментами.После церемонии прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.

https://crimea.ria.ru/20240908/aleksandr-maslyakov-biografiya-1140216646.html

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москва, память, александр масляков, утраты