Умер Александр Масляков

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", - говорится в сообщении.