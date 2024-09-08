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Умер Александр Масляков
Умер Александр Масляков - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Умер Александр Масляков
Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T19:01
2024-09-08T19:01
2024-09-08T19:09
утраты
память
квн
александр масляков
новости
россия
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН.Отмечается, что Масляков удостоен множества наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", основателем творческого объединения "АМиК", "его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить"."Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", - говорится в сообщении.
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утраты, память, квн, александр масляков, новости, россия, культура, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН.
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Масляков удостоен множества наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", основателем творческого объединения "АМиК", "его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить".
"Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", - говорится в сообщении.