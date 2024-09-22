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Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище
Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище
На Новодевичьем кладбище в Москве неизвестный мужчина разрушил могилу телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T19:19
2024-09-22T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На Новодевичьем кладбище в Москве неизвестный мужчина разрушил могилу телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщает официальный Telegram-канал КВН.Уточняется, что администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию."Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища", – уточнили в Telegram-канале КВН.РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что по подозрению задержан житель Москвы 2004 года рождения. Он находился в неадекватном состоянии, сейчас мужчину допрашивает полиция. Устанавливаются мотивы его преступления.Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни.
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александр масляков, новости, москва, квн, происшествия
Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил вандал

19:19 22.09.2024 (обновлено: 19:28 22.09.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание и похороны телеведущего А. Маслякова
Прощание и похороны телеведущего А. Маслякова - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На Новодевичьем кладбище в Москве неизвестный мужчина разрушил могилу телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщает официальный Telegram-канал КВН.

"Неизвестный мужчина разрушил могилу известного телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Охранники задержали нарушителя и вывели его с кладбища, ожидая передачи полиции", – говорится в сообщении.

Уточняется, что администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию.
"Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища", – уточнили в Telegram-канале КВН.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что по подозрению задержан житель Москвы 2004 года рождения. Он находился в неадекватном состоянии, сейчас мужчину допрашивает полиция. Устанавливаются мотивы его преступления.
Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни.
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