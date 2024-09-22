https://crimea.ria.ru/20240922/vandal-razgromil-mogilu-aleksandra-maslyakova-na-novodevichem-kladbische-1140530829.html

Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище в Москве неизвестный мужчина разрушил могилу телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T19:19

2024-09-22T19:19

2024-09-22T19:28

александр масляков

новости

москва

квн

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/16/1140530891_339:701:2734:2048_1920x0_80_0_0_72d6a24e115135f467473205c96fb9b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. На Новодевичьем кладбище в Москве неизвестный мужчина разрушил могилу телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова. Об этом сообщает официальный Telegram-канал КВН.Уточняется, что администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию."Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища", – уточнили в Telegram-канале КВН.РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что по подозрению задержан житель Москвы 2004 года рождения. Он находился в неадекватном состоянии, сейчас мужчину допрашивает полиция. Устанавливаются мотивы его преступления.Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни.

https://crimea.ria.ru/20240908/aleksandr-maslyakov-biografiya-1140216646.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр масляков, новости, москва, квн, происшествия