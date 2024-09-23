https://crimea.ria.ru/20240923/15-uchastnikov-ekstremistskoy-yacheyki-zaderzhali-v-kabardino-balkarii-1140537304.html

15 участников экстремистской ячейки задержали в Кабардино-Балкарии

15 участников экстремистской ячейки задержали в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 23.09.2024

15 участников экстремистской ячейки задержали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержаны организатор и 14 участников сообщества, распространявших радикальную экстремистскую идеологию. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T10:21

2024-09-23T10:21

2024-09-23T10:25

кабардино-балкария

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

закон и право

экстремизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии задержаны организатор и 14 участников сообщества, распространявших радикальную экстремистскую идеологию. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.По данным следствия, в 2023 году лидер ячейки создал на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарии экстремистское сообщество "в целях применения насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц, подготовки и совершения в отношении них преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды".Силовики провели обыски по местам жительства фигурантов. У злоумышленников обнаружена и изъята запрещенная в свободном обороте религиозная литература.Ранее в Татарстане сотрудники ФСБ пресекли деятельность женской исламистской ячейки, которая распространяла в России идеи создания так называемого всемирного халифата. Ее активисты, соблюдая все меры конспирации, проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды жителей России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиковФСБ раскрыла деятельность международных террористов в КрымуВ Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"** террористическая организация, запрещенная в России

кабардино-балкария

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, закон и право, экстремизм