Рейтинг@Mail.ru
В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240713/v-krymu-poselilis-flamingo--uchenye-naschitali-sotnyu-ptentsov-1138777435.html
В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов
В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов - РИА Новости Крым, 13.07.2024
В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов
В районе Арабатской стрелки в Крыму поселилась целая колония фламинго. Как рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T08:53
2024-07-13T08:53
эксклюзивы риа новости крым
крым
арабатская стрелка
природа
птицы
птицы крыма
фламинго в крыму
новости крыма
григорий прокопов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138777276_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_714662b8cfeb428533cd99b2cedd2c2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В районе Арабатской стрелки в Крыму поселилась целая колония фламинго. Как рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии филиала Института биологии южных морей Григорий Прокопов, на данный момент это единственное во всей стране доказанное место гнездования этих птиц.По его словам, появлению постоянного места гнездования этих птиц в Крыму способствовали два фактора. Первый – повышение солености воды с перекрытием Северо-Крымского канала, что позволило сформироваться достаточной кормовой базе для этих птиц. Второй – погранзона, в которую не допускаются люди.В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона, сообщала ранее министр экологии Крыма Ольга Славгородская. По ее словам, сейчас на полуострове фиксируют увеличение числа краснокнижных грифов и белоголовых сипов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробностиКак ЧП на Каховской ГЭС отразилось на миграции птицСимферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя
крым
арабатская стрелка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138777276_189:0:2597:1806_1920x0_80_0_0_110ae03dfeea8bbdb8ca3309193a11d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, арабатская стрелка, природа, птицы, птицы крыма, фламинго в крыму, новости крыма, григорий прокопов, видео
В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов

В Крыму зарегистрировали популяцию фламинго в районе Сиваша – ученый

08:53 13.07.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В районе Арабатской стрелки в Крыму поселилась целая колония фламинго. Как рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии филиала Института биологии южных морей Григорий Прокопов, на данный момент это единственное во всей стране доказанное место гнездования этих птиц.

"В Крыму, в районе Сиваша на Арабатской стрелке, сформировалась колония фламинго, которые успешно вывели птенцов – на сегодня более сотни. Это хорошая колония. И это единственное доказанное место гнездования фламинго в России", - рассказал ученый.

По его словам, появлению постоянного места гнездования этих птиц в Крыму способствовали два фактора. Первый – повышение солености воды с перекрытием Северо-Крымского канала, что позволило сформироваться достаточной кормовой базе для этих птиц. Второй – погранзона, в которую не допускаются люди.

"Если удастся этот уголок сохранить, то есть вероятность, что эта колония закрепится. Это птицы высоко колониальные, и если их не беспокоить, то может образовываться многолетняя колония. Это будет еще одно уникальное место Крымского полуострова, которым можно гордится", - отметил Прокопов.

В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона, сообщала ранее министр экологии Крыма Ольга Славгородская. По ее словам, сейчас на полуострове фиксируют увеличение числа краснокнижных грифов и белоголовых сипов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности
Как ЧП на Каховской ГЭС отразилось на миграции птиц
Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымАрабатская стрелкаПриродаПтицыПтицы КрымаФламинго в КрымуНовости КрымаГригорий Прокопов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов
08:41ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России
08:11Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых
08:01В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин
07:45День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий
07:01Индексация топливных акцизов – что будет с ценами
06:56Возгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА
00:01Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 июля
23:09Главное за день: 12 июля
23:02Главные новости Крыма: 12 июля
22:54В трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС
22:39Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
22:23"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье
22:14Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
22:04Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта
21:36Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
21:36Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные
21:13"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев
20:51Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта
Лента новостейМолния