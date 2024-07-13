https://crimea.ria.ru/20240713/v-krymu-poselilis-flamingo--uchenye-naschitali-sotnyu-ptentsov-1138777435.html

В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов

В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов - РИА Новости Крым, 13.07.2024

В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов

В районе Арабатской стрелки в Крыму поселилась целая колония фламинго. Как рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T08:53

2024-07-13T08:53

2024-07-13T08:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В районе Арабатской стрелки в Крыму поселилась целая колония фламинго. Как рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии филиала Института биологии южных морей Григорий Прокопов, на данный момент это единственное во всей стране доказанное место гнездования этих птиц.По его словам, появлению постоянного места гнездования этих птиц в Крыму способствовали два фактора. Первый – повышение солености воды с перекрытием Северо-Крымского канала, что позволило сформироваться достаточной кормовой базе для этих птиц. Второй – погранзона, в которую не допускаются люди.В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона, сообщала ранее министр экологии Крыма Ольга Славгородская. По ее словам, сейчас на полуострове фиксируют увеличение числа краснокнижных грифов и белоголовых сипов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробностиКак ЧП на Каховской ГЭС отразилось на миграции птицСимферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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