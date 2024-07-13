В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов
В Крыму зарегистрировали популяцию фламинго в районе Сиваша – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В районе Арабатской стрелки в Крыму поселилась целая колония фламинго. Как рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии филиала Института биологии южных морей Григорий Прокопов, на данный момент это единственное во всей стране доказанное место гнездования этих птиц.
"В Крыму, в районе Сиваша на Арабатской стрелке, сформировалась колония фламинго, которые успешно вывели птенцов – на сегодня более сотни. Это хорошая колония. И это единственное доказанное место гнездования фламинго в России", - рассказал ученый.
По его словам, появлению постоянного места гнездования этих птиц в Крыму способствовали два фактора. Первый – повышение солености воды с перекрытием Северо-Крымского канала, что позволило сформироваться достаточной кормовой базе для этих птиц. Второй – погранзона, в которую не допускаются люди.
"Если удастся этот уголок сохранить, то есть вероятность, что эта колония закрепится. Это птицы высоко колониальные, и если их не беспокоить, то может образовываться многолетняя колония. Это будет еще одно уникальное место Крымского полуострова, которым можно гордится", - отметил Прокопов.
В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона, сообщала ранее министр экологии Крыма Ольга Славгородская. По ее словам, сейчас на полуострове фиксируют увеличение числа краснокнижных грифов и белоголовых сипов.
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