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Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20240421/kak-v-krymu-zhivut-khischnye-ptitsy--kot-mostik-uznal-podrobnosti-1136730053.html
Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности
Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности
Узнал, что в селе Аромат Бахчисарайского района хищных птиц спасают. Соколы, грифы, беркуты, совы и орлы. Около 200 пернатых живут в Центре мониторинга и... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T13:56
2024-04-21T13:56
новости от кота мостика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Узнал, что в селе Аромат Бахчисарайского района хищных птиц спасают. Соколы, грифы, беркуты, совы и орлы. Около 200 пернатых живут в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым".Птиц сюда привозят со всей страны. У питомника хорошая репутация среди специалистов, с ним охотно работают другие орнитологические организации.Всего в Крыму насчитывается около 330 видов птиц, почти 70 из них занесены в Красную книгу полуострова. Того же сокола-балобана в дикой природе насчитывается всего несколько десятков представителей вида.Вот, например, Туран. Еще совсем недавно он был яйцом, появился на свет в инкубаторе, а сейчас статный красавец.Хорошо живется в Крыму даже выходцам из Африки. Орлы-скоморохи, пальмовый гриф и орел-крикун прекрасно чувствуют себя в крымском климате.Чаще всего в центр попадают раненые птицы: растяжения, вывихи и даже черепно-мозговые травмы. Их подбирают и привозят в центр неравнодушные прохожие.Здесь их выхаживают и отпускают обратно. Пернатые, которые больше не смогут жить в дикой природе, остаются в центре. Теперь это их дом.Одним из самых интересных направлений специалисты центра считают соколиную охоту. Подросших птенцов сокола-балобана, в том числе и Турана, готовят к полетной программе. С птицами нужно заниматься каждый день, минимум по три часа.В условиях центра пернатые чувствуют себя прекрасно. Здесь о них заботятся и вкусно кормят — в день уходит от 20 до 25 килограммов мяса.Мостик – главный кот-путешественник Крыма. Он изучает полуостров и рассказывает в своих блогах про достопримечательности, которые его впечатлили больше всего. За жизнью Мостика следят жители более 80 стран мира. Поклонники присылают ему письма и подарки, посвящают рисунки.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым
Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности

Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"

13:56 21.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц Холзан Крым - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Узнал, что в селе Аромат Бахчисарайского района хищных птиц спасают. Соколы, грифы, беркуты, совы и орлы. Около 200 пернатых живут в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым".
"Основных направлений деятельности "Холзана" три: помощь травмированным птицам, создание краснокнижных пар и восстановление популяции сокола-балобана", — рассказывает пресс-секретарь центра Светлана Погудина.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОрел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц Холзан Крым - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Птиц сюда привозят со всей страны. У питомника хорошая репутация среди специалистов, с ним охотно работают другие орнитологические организации.
Всего в Крыму насчитывается около 330 видов птиц, почти 70 из них занесены в Красную книгу полуострова. Того же сокола-балобана в дикой природе насчитывается всего несколько десятков представителей вида.
Вот, например, Туран. Еще совсем недавно он был яйцом, появился на свет в инкубаторе, а сейчас статный красавец.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСокол-балобан Туран в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Сокол-балобан Туран в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц Холзан Крым - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сокол-балобан Туран в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Хорошо живется в Крыму даже выходцам из Африки. Орлы-скоморохи, пальмовый гриф и орел-крикун прекрасно чувствуют себя в крымском климате.
Чаще всего в центр попадают раненые птицы: растяжения, вывихи и даже черепно-мозговые травмы. Их подбирают и привозят в центр неравнодушные прохожие.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСова в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Сова в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц Холзан Крым - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сова в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Здесь их выхаживают и отпускают обратно. Пернатые, которые больше не смогут жить в дикой природе, остаются в центре. Теперь это их дом.
Одним из самых интересных направлений специалисты центра считают соколиную охоту. Подросших птенцов сокола-балобана, в том числе и Турана, готовят к полетной программе. С птицами нужно заниматься каждый день, минимум по три часа.
В условиях центра пернатые чувствуют себя прекрасно. Здесь о них заботятся и вкусно кормят — в день уходит от 20 до 25 килограммов мяса.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОрел в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Орел в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц Холзан Крым - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Орел в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Мостик – главный кот-путешественник Крыма. Он изучает полуостров и рассказывает в своих блогах про достопримечательности, которые его впечатлили больше всего. За жизнью Мостика следят жители более 80 стран мира. Поклонники присылают ему письма и подарки, посвящают рисунки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц Холзан Крым
1 из 3
Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОрел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц Холзан Крым
2 из 3
Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц Холзан Крым
3 из 3
Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Кот Мостик побывал в гостях у Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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