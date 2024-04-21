https://crimea.ria.ru/20240421/kak-v-krymu-zhivut-khischnye-ptitsy--kot-mostik-uznal-podrobnosti-1136730053.html

Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности

Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности

Узнал, что в селе Аромат Бахчисарайского района хищных птиц спасают. Соколы, грифы, беркуты, совы и орлы. Около 200 пернатых живут в Центре мониторинга и... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T13:56

2024-04-21T13:56

2024-04-21T13:56

новости от кота мостика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Узнал, что в селе Аромат Бахчисарайского района хищных птиц спасают. Соколы, грифы, беркуты, совы и орлы. Около 200 пернатых живут в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым".Птиц сюда привозят со всей страны. У питомника хорошая репутация среди специалистов, с ним охотно работают другие орнитологические организации.Всего в Крыму насчитывается около 330 видов птиц, почти 70 из них занесены в Красную книгу полуострова. Того же сокола-балобана в дикой природе насчитывается всего несколько десятков представителей вида.Вот, например, Туран. Еще совсем недавно он был яйцом, появился на свет в инкубаторе, а сейчас статный красавец.Хорошо живется в Крыму даже выходцам из Африки. Орлы-скоморохи, пальмовый гриф и орел-крикун прекрасно чувствуют себя в крымском климате.Чаще всего в центр попадают раненые птицы: растяжения, вывихи и даже черепно-мозговые травмы. Их подбирают и привозят в центр неравнодушные прохожие.Здесь их выхаживают и отпускают обратно. Пернатые, которые больше не смогут жить в дикой природе, остаются в центре. Теперь это их дом.Одним из самых интересных направлений специалисты центра считают соколиную охоту. Подросших птенцов сокола-балобана, в том числе и Турана, готовят к полетной программе. С птицами нужно заниматься каждый день, минимум по три часа.В условиях центра пернатые чувствуют себя прекрасно. Здесь о них заботятся и вкусно кормят — в день уходит от 20 до 25 килограммов мяса.Мостик – главный кот-путешественник Крыма. Он изучает полуостров и рассказывает в своих блогах про достопримечательности, которые его впечатлили больше всего. За жизнью Мостика следят жители более 80 стран мира. Поклонники присылают ему письма и подарки, посвящают рисунки.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым