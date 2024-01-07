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В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги
В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги - РИА Новости Крым, 07.01.2024
В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги
В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. О ее результатах рассказала министр экологии Крыма Ольга Славгородская. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T08:54
2024-01-07T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. О ее результатах рассказала министр экологии Крыма Ольга Славгородская.По словам Славгородской, в этом году была задумка увеличить популяцию зайца, но пока технически этого сделать не удалось. Изъятие его из природной среды имеет определенные временные рамки, пояснила министр. "Мы как орган управления в сфере урегулирования охоты проводим мониторинг численности охотничьих ресурсов. В прошлом году мы выпускали крякву – увеличивали популяцию уток. В позапрошлые года выпускали фазанов. Каждый год при выдаче разрешения на добычу того или иного охотничьего ресурса мы смотрим на имеющееся его количество и устанавливаем лимит", - рассказала министр экологии Крыма.По словам Ольги Славгородской, в Крыму иногда появляются виды животных или птиц, которых раньше не было на полуострове.,"Два-три года подряд в Сакский район, в село Межводное Черноморского района прилетали фламинго. Возможно, они и были раньше в Крыму. Но в результате мониторинга мы их выявили впервые", - рассказала министр экологии РК.Читайте также на РИА Новости Крым:В поисках амурского тигра: где в Крыму "наследил" хищникКак в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видеоВ Крыму исчезают краснокнижные животные
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ольга славгородская, минэкологии крыма, новости крыма, птицы крыма, животные, красная книга крыма, природа
В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги

Популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги растут в Крыму из года в год

08:54 07.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЧерный гриф
Черный гриф - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. О ее результатах рассказала министр экологии Крыма Ольга Славгородская.
"Мы мониторим состояние животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Крым. По результатам мониторинга осуществляем подкормку краснокнижных грифов, белоголовых сипов. Даже визуально видим, что из года в год их количество увеличивается", - поделилась министр.
По словам Славгородской, в этом году была задумка увеличить популяцию зайца, но пока технически этого сделать не удалось. Изъятие его из природной среды имеет определенные временные рамки, пояснила министр.
"Мы как орган управления в сфере урегулирования охоты проводим мониторинг численности охотничьих ресурсов. В прошлом году мы выпускали крякву – увеличивали популяцию уток. В позапрошлые года выпускали фазанов. Каждый год при выдаче разрешения на добычу того или иного охотничьего ресурса мы смотрим на имеющееся его количество и устанавливаем лимит", - рассказала министр экологии Крыма.
По словам Ольги Славгородской, в Крыму иногда появляются виды животных или птиц, которых раньше не было на полуострове.,
"Два-три года подряд в Сакский район, в село Межводное Черноморского района прилетали фламинго. Возможно, они и были раньше в Крыму. Но в результате мониторинга мы их выявили впервые", - рассказала министр экологии РК.
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Ольга СлавгородскаяМинэкологии КрымаНовости КрымаПтицы КрымаЖивотныеКрасная книга КрымаПрирода
 
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