https://crimea.ria.ru/20240107/v-krymu-rastut-populyatsii-grifov-i-belogolovykh-sipov-iz-krasnoy-knigi-1133914128.html

В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги

В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги - РИА Новости Крым, 07.01.2024

В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги

В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. О ее результатах рассказала министр экологии Крыма Ольга Славгородская. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T08:54

2024-01-07T08:54

2024-01-07T08:54

ольга славгородская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. О ее результатах рассказала министр экологии Крыма Ольга Славгородская.По словам Славгородской, в этом году была задумка увеличить популяцию зайца, но пока технически этого сделать не удалось. Изъятие его из природной среды имеет определенные временные рамки, пояснила министр. "Мы как орган управления в сфере урегулирования охоты проводим мониторинг численности охотничьих ресурсов. В прошлом году мы выпускали крякву – увеличивали популяцию уток. В позапрошлые года выпускали фазанов. Каждый год при выдаче разрешения на добычу того или иного охотничьего ресурса мы смотрим на имеющееся его количество и устанавливаем лимит", - рассказала министр экологии Крыма.По словам Ольги Славгородской, в Крыму иногда появляются виды животных или птиц, которых раньше не было на полуострове.,"Два-три года подряд в Сакский район, в село Межводное Черноморского района прилетали фламинго. Возможно, они и были раньше в Крыму. Но в результате мониторинга мы их выявили впервые", - рассказала министр экологии РК.Читайте также на РИА Новости Крым:В поисках амурского тигра: где в Крыму "наследил" хищникКак в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видеоВ Крыму исчезают краснокнижные животные

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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