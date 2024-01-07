https://crimea.ria.ru/20240107/v-krymu-rastut-populyatsii-grifov-i-belogolovykh-sipov-iz-krasnoy-knigi-1133914128.html
В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги
В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги - РИА Новости Крым, 07.01.2024
В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги
В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. О ее результатах рассказала министр экологии Крыма Ольга Славгородская. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T08:54
2024-01-07T08:54
2024-01-07T08:54
ольга славгородская
минэкологии крыма
новости крыма
птицы крыма
животные
красная книга крыма
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1e/1129737430_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_b020a2f4e279483fdecace85ac6c6c42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. О ее результатах рассказала министр экологии Крыма Ольга Славгородская.По словам Славгородской, в этом году была задумка увеличить популяцию зайца, но пока технически этого сделать не удалось. Изъятие его из природной среды имеет определенные временные рамки, пояснила министр. "Мы как орган управления в сфере урегулирования охоты проводим мониторинг численности охотничьих ресурсов. В прошлом году мы выпускали крякву – увеличивали популяцию уток. В позапрошлые года выпускали фазанов. Каждый год при выдаче разрешения на добычу того или иного охотничьего ресурса мы смотрим на имеющееся его количество и устанавливаем лимит", - рассказала министр экологии Крыма.По словам Ольги Славгородской, в Крыму иногда появляются виды животных или птиц, которых раньше не было на полуострове.,"Два-три года подряд в Сакский район, в село Межводное Черноморского района прилетали фламинго. Возможно, они и были раньше в Крыму. Но в результате мониторинга мы их выявили впервые", - рассказала министр экологии РК.Читайте также на РИА Новости Крым:В поисках амурского тигра: где в Крыму "наследил" хищникКак в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видеоВ Крыму исчезают краснокнижные животные
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1e/1129737430_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_cf66f0877c05a6f54d43a47d97e65d49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга славгородская, минэкологии крыма, новости крыма, птицы крыма, животные, красная книга крыма, природа
В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги
Популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги растут в Крыму из года в год
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по увеличению популяций животных и птиц из Красной книги региона. О ее результатах рассказала министр экологии Крыма Ольга Славгородская.
"Мы мониторим состояние животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Крым. По результатам мониторинга осуществляем подкормку краснокнижных грифов, белоголовых сипов. Даже визуально видим, что из года в год их количество увеличивается", - поделилась министр.
По словам Славгородской, в этом году была задумка увеличить популяцию зайца, но пока технически этого сделать не удалось. Изъятие его из природной среды имеет определенные временные рамки, пояснила министр.
"Мы как орган управления в сфере урегулирования охоты проводим мониторинг численности охотничьих ресурсов. В прошлом году мы выпускали крякву – увеличивали популяцию уток. В позапрошлые года выпускали фазанов. Каждый год при выдаче разрешения на добычу того или иного охотничьего ресурса мы смотрим на имеющееся его количество и устанавливаем лимит", - рассказала министр экологии Крыма.
По словам Ольги Славгородской, в Крыму иногда появляются виды животных или птиц, которых раньше не было на полуострове.,
"Два-три года подряд в Сакский район, в село Межводное Черноморского района прилетали фламинго. Возможно, они и были раньше в Крыму. Но в результате мониторинга мы их выявили впервые", - рассказала министр экологии РК.
Читайте также на РИА Новости Крым: