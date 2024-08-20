https://crimea.ria.ru/20240820/karalarskiy-park-v-krymu-preobrazhaetsya-idut-raboty-po-blagoustroystvu-1139740234.html

Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству

Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству

На Керченском полуострове в Крыму благоустраивают природный парк "Караларский". Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма. РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T20:33

2024-08-20T20:33

2024-08-20T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. На Керченском полуострове в Крыму благоустраивают природный парк "Караларский". Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.Караларская степь сочетает в себе холмистые, скальные и равнинные ландшафты. В этой местности обитает около 55 видов птиц, восемь из них занесены в Красную книгу. Посетители парка могут встретить черных хохотунов, стрепетов и дрофу, которых здесь больше 600 особей.Флора на территории парка также отличается огромным разнообразием – всего там насчитывается более 250 видов растений.Территория парка охраняется сотрудниками управления особо охраняемых природных территорий Крыма, отметили в пресс-службе.Ранее в Новом Свете отремонтировали видовую площадку на тропе Голицына, разрушенную после шторма. Строители демонтировали более 25 метров поврежденного железобетонного покрытия тропы, части скалы над тропой, а также металлическое ограждение, которое уже пришло в негодность.Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала в развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказникеНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристыВ Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось

https://crimea.ria.ru/20240528/shest-nimf-v-yalte-poyavilas-pervaya-brigada-lesnykh-inspektorov-zhenschin-1137645418.html

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крым, природа, керчь, минприроды крыма, караларский парк, заповедники крыма, птицы крыма, благоустройство