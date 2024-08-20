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Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству
Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству
На Керченском полуострове в Крыму благоустраивают природный парк "Караларский". Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T20:33
2024-08-20T20:33
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природа
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птицы крыма
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. На Керченском полуострове в Крыму благоустраивают природный парк "Караларский". Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.Караларская степь сочетает в себе холмистые, скальные и равнинные ландшафты. В этой местности обитает около 55 видов птиц, восемь из них занесены в Красную книгу. Посетители парка могут встретить черных хохотунов, стрепетов и дрофу, которых здесь больше 600 особей.Флора на территории парка также отличается огромным разнообразием – всего там насчитывается более 250 видов растений.Территория парка охраняется сотрудниками управления особо охраняемых природных территорий Крыма, отметили в пресс-службе.Ранее в Новом Свете отремонтировали видовую площадку на тропе Голицына, разрушенную после шторма. Строители демонтировали более 25 метров поврежденного железобетонного покрытия тропы, части скалы над тропой, а также металлическое ограждение, которое уже пришло в негодность.Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала в развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказникеНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристыВ Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось
https://crimea.ria.ru/20240528/shest-nimf-v-yalte-poyavilas-pervaya-brigada-lesnykh-inspektorov-zhenschin-1137645418.html
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крым, природа, керчь, минприроды крыма, караларский парк, заповедники крыма, птицы крыма, благоустройство
Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству

В Караларском парке в Керчи идут работы по благоустройству – Минприроды

20:33 20.08.2024
 
© Минприроды КрымаВ Природном парке регионального значения Республики Крым "Караларский" ведутся работы по благоустройству
В Природном парке регионального значения Республики Крым Караларский ведутся работы по благоустройству
© Минприроды Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. На Керченском полуострове в Крыму благоустраивают природный парк "Караларский". Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.

"В Природном парке регионального значения Республики Крым "Караларский" ведутся работы по благоустройству. На пешеходном туристическом маршруте устанавливаются беседки", – говорится в сообщении.

Караларская степь сочетает в себе холмистые, скальные и равнинные ландшафты. В этой местности обитает около 55 видов птиц, восемь из них занесены в Красную книгу. Посетители парка могут встретить черных хохотунов, стрепетов и дрофу, которых здесь больше 600 особей.
Флора на территории парка также отличается огромным разнообразием – всего там насчитывается более 250 видов растений.
Территория парка охраняется сотрудниками управления особо охраняемых природных территорий Крыма, отметили в пресс-службе.
© Минприроды КрымаВ Караларском парке обитает около 55 видов птиц, восемь из них занесены в Красную книгу
В Караларском парке обитает около 55 видов птиц, восемь из них занесены в Красную книгу
1 из 2
В Караларском парке обитает около 55 видов птиц, восемь из них занесены в Красную книгу
© Минприроды Крыма
© Минприроды КрымаНа пешеходном туристическом маршруте в Караларском парке устанавливаются беседки
На пешеходном туристическом маршруте в Караларском парке устанавливаются беседки
2 из 2
На пешеходном туристическом маршруте в Караларском парке устанавливаются беседки
© Минприроды Крыма
1 из 2
В Караларском парке обитает около 55 видов птиц, восемь из них занесены в Красную книгу
© Минприроды Крыма
2 из 2
На пешеходном туристическом маршруте в Караларском парке устанавливаются беседки
© Минприроды Крыма
Ранее в Новом Свете отремонтировали видовую площадку на тропе Голицына, разрушенную после шторма. Строители демонтировали более 25 метров поврежденного железобетонного покрытия тропы, части скалы над тропой, а также металлическое ограждение, которое уже пришло в негодность.
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала в развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
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