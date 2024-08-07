В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом видовую площадку на тропе Голицына
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги СлавгородскойВ Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги Славгородской
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Разрушенную штормом видовую площадку на тропе Голицына в Новом Свете отреставрировали. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.
По ее данным, строители демонтировали более 25 метров поврежденного железобетонного покрытия тропы, части скалы над тропой, а также металлическое ограждение, которое уже пришло в негодность.
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги СлавгородскойВ Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги Славгородской
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
Реконструкция прошла в несколько этапов: рабочие установили монолитную железобетонную рубашку, залили новое покрытие тропы и установили деревянное ограждение.
"Трудности при благоустройстве маршрута связаны с особенностями горного рельефа в непосредственной близости с водой. Работы выполнялись опытными специалистами и завершились в срок", - акцентировала Славгородская.
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги СлавгородскойВ Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги Славгородской
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
Тропа Голицына является одним из самых популярных экскурсионных объектов Восточного Крыма. Она была прорублена в скале вокруг горы Орел иноделом Львом Голицыным в конце XIX века.
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги СлавгородскойВ Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги Славгородской
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
Ранее директор Судакского лесоохотничьего хозяйства Кирилл Решетников сообщил корреспонденту РИА Новости Крым, что в планах - восстановить разрушенный землетрясением в 1927 году участок тропы от мыса Капчик до Царского пляжа, который пока опасен и не используется.
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