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В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына

В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына - РИА Новости Крым, 07.08.2024

В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына

Разрушенную штормом видовую площадку на тропе Голицына в Новом Свете отреставрировали. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T18:24

2024-08-07T18:24

2024-08-07T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Разрушенную штормом видовую площадку на тропе Голицына в Новом Свете отреставрировали. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.По ее данным, строители демонтировали более 25 метров поврежденного железобетонного покрытия тропы, части скалы над тропой, а также металлическое ограждение, которое уже пришло в негодность.Реконструкция прошла в несколько этапов: рабочие установили монолитную железобетонную рубашку, залили новое покрытие тропы и установили деревянное ограждение.Тропа Голицына является одним из самых популярных экскурсионных объектов Восточного Крыма. Она была прорублена в скале вокруг горы Орел иноделом Львом Голицыным в конце XIX века. Ранее директор Судакского лесоохотничьего хозяйства Кирилл Решетников сообщил корреспонденту РИА Новости Крым, что в планах - восстановить разрушенный землетрясением в 1927 году участок тропы от мыса Капчик до Царского пляжа, который пока опасен и не используется.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилосьНа дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружиеНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новый свет, ольга славгородская, минэкологии крыма, туризм, туризм в крыму, природа, новости крыма