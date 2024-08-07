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В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына - РИА Новости Крым, 07.08.2024
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына
Разрушенную штормом видовую площадку на тропе Голицына в Новом Свете отреставрировали. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T18:24
2024-08-07T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Разрушенную штормом видовую площадку на тропе Голицына в Новом Свете отреставрировали. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.По ее данным, строители демонтировали более 25 метров поврежденного железобетонного покрытия тропы, части скалы над тропой, а также металлическое ограждение, которое уже пришло в негодность.Реконструкция прошла в несколько этапов: рабочие установили монолитную железобетонную рубашку, залили новое покрытие тропы и установили деревянное ограждение.Тропа Голицына является одним из самых популярных экскурсионных объектов Восточного Крыма. Она была прорублена в скале вокруг горы Орел иноделом Львом Голицыным в конце XIX века. Ранее директор Судакского лесоохотничьего хозяйства Кирилл Решетников сообщил корреспонденту РИА Новости Крым, что в планах - восстановить разрушенный землетрясением в 1927 году участок тропы от мыса Капчик до Царского пляжа, который пока опасен и не используется.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилосьНа дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружиеНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы
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крым, новый свет, ольга славгородская, минэкологии крыма, туризм, туризм в крыму, природа, новости крыма
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом тропу Голицына

В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом видовую площадку на тропе Голицына

18:24 07.08.2024
 
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги СлавгородскойВ Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги Славгородской
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Разрушенную штормом видовую площадку на тропе Голицына в Новом Свете отреставрировали. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.
По ее данным, строители демонтировали более 25 метров поврежденного железобетонного покрытия тропы, части скалы над тропой, а также металлическое ограждение, которое уже пришло в негодность.
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги СлавгородскойВ Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги Славгородской
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
Реконструкция прошла в несколько этапов: рабочие установили монолитную железобетонную рубашку, залили новое покрытие тропы и установили деревянное ограждение.

"Трудности при благоустройстве маршрута связаны с особенностями горного рельефа в непосредственной близости с водой. Работы выполнялись опытными специалистами и завершились в срок", - акцентировала Славгородская.

© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги СлавгородскойВ Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги Славгородской
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
Тропа Голицына является одним из самых популярных экскурсионных объектов Восточного Крыма. Она была прорублена в скале вокруг горы Орел иноделом Львом Голицыным в конце XIX века.
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги СлавгородскойВ Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольги Славгородской
В Новом Свете отремонтировали разрушенную штормом часть тропы Голицына под Судаком
Ранее директор Судакского лесоохотничьего хозяйства Кирилл Решетников сообщил корреспонденту РИА Новости Крым, что в планах - восстановить разрушенный землетрясением в 1927 году участок тропы от мыса Капчик до Царского пляжа, который пока опасен и не используется.
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