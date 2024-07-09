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На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружие
На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружие - РИА Новости Крым, 09.07.2024
На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружие
Крымские дайверы, сотрудники дайв-центра, расположенного у подножья Судакской крепости, обнаружили на дне Черного моря в 150 метрах от берега старинное ружье. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T11:30
2024-07-09T11:30
2024-07-09T11:39
судак
туризм
туризм в крыму
дайвинг
черное море
крымская война
нахимов
история
сергей ченнык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крымские дайверы, сотрудники дайв-центра, расположенного у подножья Судакской крепости, обнаружили на дне Черного моря в 150 метрах от берега старинное ружье."К нам обратилась туристка, которая во время купания потеряла дорогой для нее браслет в районе Крабьего острова. Попросила найти. А мы нашли браслет и еще кое-что не менее интересное – оружие позапрошлого века", - рассказал РИА Новости руководитель дайв-центра Евгений "Джон" Сергеев.Специалист по периоду Крымской войны, военный историк Сергей Ченнык опознал в находке предположительно русский "Литтих"-штуцер образца 1844 года. По его словам, точнее можно будет сказать, когда конец ствола и казенный замок будут очищены от наростов, которые оружие приобрело за многие десятилетия пребывания под водой."На данный момент у нас нет экспертного заключения, является ли этот предмет оружием времен Крымской войны и имеет ли историческую и археологическую ценность. Если им заинтересуются музеи, в первую очередь, крымские, или эксперты-историки, мы с радостью передадим его, например в одно из местных государственных собраний древностей", - заключил Евгений "Джон" Сергеев.Штуцер – нарезное дульнозарядное ружье. По сравнению с гладкоствольными штуцер был чрезвычайно метким оружием. Литтихские штуцера или, как их называли военные – "Литтих" - выпускались для армии по русскому заказу императора Николая I. В 1843 г. фабрике во Льеже была заказана партия из 864 штуцеров для вооружения пластунов и застрельщиков Черноморского казачьего войска, в 1844 г. казаки получили эти штуцера. Активное применение таких штуцеров в русской армии происходило во время Крымской войны 1853–1856 гг. Для стрельбы из литтихского штуцера использовалась специальные пули: вначале - сферические, с поясками, а с 1849 г., - остроконечные, с ушками.Переброска 13-й пехотной дивизии с двумя артиллерийскими батареями, обозом, продовольствием и боеприпасами из Севастополя на Кавказ состоялась в конце сентября — начале октября 1853 г. На Кавказ тогда выдвинулась эскадра в составе 12 линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 корветов, 4 пароходофрегатов, 3 пароходов и 11 парусных транспортов под командованием Нахимова. Она длилась семь дней при непогоде на гребных судах.
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судак, туризм, туризм в крыму, дайвинг, черное море, крымская война, нахимов, история, сергей ченнык
На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружие
Дайверы нашли под Судакской крепостью старинное ружье
11:30 09.07.2024 (обновлено: 11:39 09.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крымские дайверы, сотрудники дайв-центра, расположенного у подножья Судакской крепости, обнаружили на дне Черного моря в 150 метрах от берега старинное ружье.
"К нам обратилась туристка, которая во время купания потеряла дорогой для нее браслет в районе Крабьего острова. Попросила найти. А мы нашли браслет и еще кое-что не менее интересное – оружие позапрошлого века", - рассказал РИА Новости руководитель дайв-центра Евгений "Джон" Сергеев.
Специалист по периоду Крымской войны, военный историк Сергей Ченнык опознал в находке предположительно русский "Литтих"-штуцер образца 1844 года. По его словам, точнее можно будет сказать, когда конец ствола и казенный замок будут очищены от наростов, которые оружие приобрело за многие десятилетия пребывания под водой.
"Боевых действий во время Крымской войны в этих местах не было, поэтому, версии о том, как ружье оказалось на дне, могут быть разными. Может быть, оно было потеряно во время морского похода, когда в 1853 году из Севастополя на Кавказ морем шла 13 пехотная дивизия под командованием самого Нахимова", - рассказал Ченнык РИА Новости Крым.
"На данный момент у нас нет экспертного заключения, является ли этот предмет оружием времен Крымской войны и имеет ли историческую и археологическую ценность. Если им заинтересуются музеи, в первую очередь, крымские, или эксперты-историки, мы с радостью передадим его, например в одно из местных государственных собраний древностей", - заключил Евгений "Джон" Сергеев.
Штуцер – нарезное дульнозарядное ружье. По сравнению с гладкоствольными штуцер был чрезвычайно метким оружием. Литтихские штуцера или, как их называли военные – "Литтих" - выпускались для армии по русскому заказу императора Николая I. В 1843 г. фабрике во Льеже была заказана партия из 864 штуцеров для вооружения пластунов и застрельщиков Черноморского казачьего войска, в 1844 г. казаки получили эти штуцера. Активное применение таких штуцеров в русской армии происходило во время Крымской войны 1853–1856 гг. Для стрельбы из литтихского штуцера использовалась специальные пули: вначале - сферические, с поясками, а с 1849 г., - остроконечные, с ушками.
Переброска 13-й пехотной дивизии с двумя артиллерийскими батареями, обозом, продовольствием и боеприпасами из Севастополя на Кавказ состоялась в конце сентября — начале октября 1853 г. На Кавказ тогда выдвинулась эскадра в составе 12 линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 корветов, 4 пароходофрегатов, 3 пароходов и 11 парусных транспортов под командованием Нахимова. Она длилась семь дней при непогоде на гребных судах.