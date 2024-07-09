https://crimea.ria.ru/20240709/na-dne-morya-bolee-150-let-dayvery-nashli-v-bukhte-sudaka-russkoe-oruzhie-1138706104.html

На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружие

На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружие - РИА Новости Крым, 09.07.2024

На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружие

Крымские дайверы, сотрудники дайв-центра, расположенного у подножья Судакской крепости, обнаружили на дне Черного моря в 150 метрах от берега старинное ружье. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T11:30

2024-07-09T11:30

2024-07-09T11:39

судак

туризм

туризм в крыму

дайвинг

черное море

крымская война

нахимов

история

сергей ченнык

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крымские дайверы, сотрудники дайв-центра, расположенного у подножья Судакской крепости, обнаружили на дне Черного моря в 150 метрах от берега старинное ружье."К нам обратилась туристка, которая во время купания потеряла дорогой для нее браслет в районе Крабьего острова. Попросила найти. А мы нашли браслет и еще кое-что не менее интересное – оружие позапрошлого века", - рассказал РИА Новости руководитель дайв-центра Евгений "Джон" Сергеев.Специалист по периоду Крымской войны, военный историк Сергей Ченнык опознал в находке предположительно русский "Литтих"-штуцер образца 1844 года. По его словам, точнее можно будет сказать, когда конец ствола и казенный замок будут очищены от наростов, которые оружие приобрело за многие десятилетия пребывания под водой."На данный момент у нас нет экспертного заключения, является ли этот предмет оружием времен Крымской войны и имеет ли историческую и археологическую ценность. Если им заинтересуются музеи, в первую очередь, крымские, или эксперты-историки, мы с радостью передадим его, например в одно из местных государственных собраний древностей", - заключил Евгений "Джон" Сергеев.Штуцер – нарезное дульнозарядное ружье. По сравнению с гладкоствольными штуцер был чрезвычайно метким оружием. Литтихские штуцера или, как их называли военные – "Литтих" - выпускались для армии по русскому заказу императора Николая I. В 1843 г. фабрике во Льеже была заказана партия из 864 штуцеров для вооружения пластунов и застрельщиков Черноморского казачьего войска, в 1844 г. казаки получили эти штуцера. Активное применение таких штуцеров в русской армии происходило во время Крымской войны 1853–1856 гг. Для стрельбы из литтихского штуцера использовалась специальные пули: вначале - сферические, с поясками, а с 1849 г., - остроконечные, с ушками.Переброска 13-й пехотной дивизии с двумя артиллерийскими батареями, обозом, продовольствием и боеприпасами из Севастополя на Кавказ состоялась в конце сентября — начале октября 1853 г. На Кавказ тогда выдвинулась эскадра в составе 12 линейных кораблей, 2 фрегатов, 2 корветов, 4 пароходофрегатов, 3 пароходов и 11 парусных транспортов под командованием Нахимова. Она длилась семь дней при непогоде на гребных судах.

судак

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, туризм, туризм в крыму, дайвинг, черное море, крымская война, нахимов, история, сергей ченнык