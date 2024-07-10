https://crimea.ria.ru/20240710/v-novom-svete-zavershena-rekonstruktsiya-parka--chto-izmenilos-1138742490.html

В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось

В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось - РИА Новости Крым, 10.07.2024

В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось

В Новом Свете в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" завершили благоустройство парка. Об этом сообщает Министерство ЖКХ Республики Крым. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T20:48

2024-07-10T20:48

2024-07-10T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Новом Свете в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" завершили благоустройство парка. Об этом сообщает Министерство ЖКХ Республики Крым.Особое внимание уделено дорожно-тропиночной сети – старые, изношенные дорожки заменены новыми, тротуары вымощены плиткой, сообщают в пресс-службе ведомства."Для удобства посетителей по всей территории парка установлены новые скамьи, урны и перголы", – уточнили в министерстве.Масштабная реконструкция проводится на известной тропе Голицына в Новом Свете. Там будет восстановлен участок тропы от мыса Капчик до Царского пляжа, ставший опасным после Ялтинского землетрясения 1927 года. Кроме того, на данный момент идет ремонт в так называемом гроте Шаляпина.Читайте также на РИА Новости Крым:На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружиеСимпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажемТуристка пострадала на тропе Голицына в Судаке

https://crimea.ria.ru/20240703/novshestva-na-trope-golitsyna-v-krymu-chto-smogut-uvidet-turisty-1138526008.html

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