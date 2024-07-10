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В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось
В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось
В Новом Свете в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" завершили благоустройство парка. Об этом сообщает Министерство ЖКХ Республики Крым. РИА Новости Крым, 10.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Новом Свете в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" завершили благоустройство парка. Об этом сообщает Министерство ЖКХ Республики Крым.Особое внимание уделено дорожно-тропиночной сети – старые, изношенные дорожки заменены новыми, тротуары вымощены плиткой, сообщают в пресс-службе ведомства."Для удобства посетителей по всей территории парка установлены новые скамьи, урны и перголы", – уточнили в министерстве.Масштабная реконструкция проводится на известной тропе Голицына в Новом Свете. Там будет восстановлен участок тропы от мыса Капчик до Царского пляжа, ставший опасным после Ялтинского землетрясения 1927 года. Кроме того, на данный момент идет ремонт в так называемом гроте Шаляпина.Читайте также на РИА Новости Крым:На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружиеСимпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажемТуристка пострадала на тропе Голицына в Судаке
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В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось

В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству

20:48 10.07.2024 (обновлено: 21:14 10.07.2024)
 
© МинЖКХ РКВ парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Новом Свете в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" завершили благоустройство парка. Об этом сообщает Министерство ЖКХ Республики Крым.

"Согласно проекту, установлена система бортовых камней и поребриков, проложена новая кабельная сеть, обеспечивающая яркое освещение территории парка в вечернее время", – информирует Telegram-канал министерства.

Особое внимание уделено дорожно-тропиночной сети – старые, изношенные дорожки заменены новыми, тротуары вымощены плиткой, сообщают в пресс-службе ведомства.
"Для удобства посетителей по всей территории парка установлены новые скамьи, урны и перголы", – уточнили в министерстве.
© МинЖКХ РКВ парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
1 из 2
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
© МинЖКХ РКВ парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
2 из 2
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
1 из 2
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
2 из 2
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
Масштабная реконструкция проводится на известной тропе Голицына в Новом Свете. Там будет восстановлен участок тропы от мыса Капчик до Царского пляжа, ставший опасным после Ялтинского землетрясения 1927 года. Кроме того, на данный момент идет ремонт в так называемом гроте Шаляпина.
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