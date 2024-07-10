В Новом Свете завершена реконструкция парка – что изменилось
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
20:48 10.07.2024 (обновлено: 21:14 10.07.2024)
© МинЖКХ РКВ парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Новом Свете в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" завершили благоустройство парка. Об этом сообщает Министерство ЖКХ Республики Крым.
"Согласно проекту, установлена система бортовых камней и поребриков, проложена новая кабельная сеть, обеспечивающая яркое освещение территории парка в вечернее время", – информирует Telegram-канал министерства.
Особое внимание уделено дорожно-тропиночной сети – старые, изношенные дорожки заменены новыми, тротуары вымощены плиткой, сообщают в пресс-службе ведомства.
"Для удобства посетителей по всей территории парка установлены новые скамьи, урны и перголы", – уточнили в министерстве.
© МинЖКХ РКВ парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
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В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
© МинЖКХ РКВ парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
2 из 2
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
1 из 2
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
2 из 2
В парке Нового Света в Крыму завершили работы по благоустройству
© МинЖКХ РК
Масштабная реконструкция проводится на известной тропе Голицына в Новом Свете. Там будет восстановлен участок тропы от мыса Капчик до Царского пляжа, ставший опасным после Ялтинского землетрясения 1927 года. Кроме того, на данный момент идет ремонт в так называемом гроте Шаляпина.
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