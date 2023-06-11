https://crimea.ria.ru/20230611/simpozium-sovremennogo-iskusstva-v-novom-svete-zavershilsya-vernisazhem-1129320101.html

Симпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажем

Симпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажем - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Симпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажем

Симпозиум современного искусства в поселке Новый Свет в Крыму собрал художников из трех регионов России и завершился крупной выставкой их работ. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T19:26

2023-06-11T19:26

2023-06-11T19:26

культура

общество

новости крыма

новый свет

вадим волченко

минкурортов крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Симпозиум современного искусства в поселке Новый Свет в Крыму собрал художников из трех регионов России и завершился крупной выставкой их работ. Об этом сообщили в минкурортов Крыма.Он также отметил, что следующий симпозиум состоится на Соловках, куда он пригласил крымских художников и журналистов. "Черное и Белое море тоже могут объединиться благодаря нам", - сказал Дмитрий Трубин."Новый Свет – уникальное, одухотворенное место, оно само по себе побуждает к творчеству и ежегодно становится все более интересным для туристов и гостей полуострова, в том числе благодаря новым проектам, которые здесь реализуются. Ярким событием каждый год становится уже традиционный для Нового Света симпозиум современного искусства", - подчеркнул на открытии выставки министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.Читайте также на РИА Новости Крым:65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в ЯлтеПочему скифское золото вернут Украине – мнение юристаБлокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию

https://crimea.ria.ru/20230523/v-krymu-na-sotsialku-i-kulturu-napravili-bolee-47-mlrd-rubley-1128885796.html

новый свет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество, новости крыма, новый свет, вадим волченко, минкурортов крыма