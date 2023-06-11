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Симпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажем - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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Симпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажем
Симпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажем - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Симпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажем
Симпозиум современного искусства в поселке Новый Свет в Крыму собрал художников из трех регионов России и завершился крупной выставкой их работ. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T19:26
2023-06-11T19:26
культура
общество
новости крыма
новый свет
вадим волченко
минкурортов крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Симпозиум современного искусства в поселке Новый Свет в Крыму собрал художников из трех регионов России и завершился крупной выставкой их работ. Об этом сообщили в минкурортов Крыма.Он также отметил, что следующий симпозиум состоится на Соловках, куда он пригласил крымских художников и журналистов. "Черное и Белое море тоже могут объединиться благодаря нам", - сказал Дмитрий Трубин."Новый Свет – уникальное, одухотворенное место, оно само по себе побуждает к творчеству и ежегодно становится все более интересным для туристов и гостей полуострова, в том числе благодаря новым проектам, которые здесь реализуются. Ярким событием каждый год становится уже традиционный для Нового Света симпозиум современного искусства", - подчеркнул на открытии выставки министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.Читайте также на РИА Новости Крым:65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в ЯлтеПочему скифское золото вернут Украине – мнение юристаБлокадница из Евпатории передаст новым регионам свою книжную коллекцию
https://crimea.ria.ru/20230523/v-krymu-na-sotsialku-i-kulturu-napravili-bolee-47-mlrd-rubley-1128885796.html
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РИА Новости Крым
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культура, общество, новости крыма, новый свет, вадим волченко, минкурортов крыма
Симпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажем

В поселке Новый Свет состоялся пятый симпозиум современного искусства

19:26 11.06.2023
 
© Yurii YuhansonСимпозиум современного искусства в Новом свете
Симпозиум современного искусства в Новом свете
© Yurii Yuhanson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Симпозиум современного искусства в поселке Новый Свет в Крыму собрал художников из трех регионов России и завершился крупной выставкой их работ. Об этом сообщили в минкурортов Крыма.

"Представлены работы художников из Архангельска, Краснодара, Крыма. Все полотна написаны в Новом Свете и все созданные здесь работы остаются в Крыму", - рассказал инициатор проекта, заслуженный художник России из Архангельска Дмитрий Трубин.

Он также отметил, что следующий симпозиум состоится на Соловках, куда он пригласил крымских художников и журналистов. "Черное и Белое море тоже могут объединиться благодаря нам", - сказал Дмитрий Трубин.
"Новый Свет – уникальное, одухотворенное место, оно само по себе побуждает к творчеству и ежегодно становится все более интересным для туристов и гостей полуострова, в том числе благодаря новым проектам, которые здесь реализуются. Ярким событием каждый год становится уже традиционный для Нового Света симпозиум современного искусства", - подчеркнул на открытии выставки министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
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КультураОбществоНовости КрымаНовый СветВадим ВолченкоМинкурортов Крыма
 
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