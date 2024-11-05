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В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию
В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию
В 2024 году в Крыму будут созданы три новых особо охраняемых природных территории (ООПТ), и две из них – в Ялте. Об этом журналистам сообщила министр экологии и РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T13:13
2024-11-05T13:13
2024-11-05T13:13
ольга славгородская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В 2024 году в Крыму будут созданы три новых особо охраняемых природных территории (ООПТ), и две из них – в Ялте. Об этом журналистам сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская.Земли в Лименской долине официально были отданы под индивидуальное жилищное строительство, однако де-факто люди ничего не могут там строить, поскольку на участках растет краснокнижный можжевельник. Это особо ценное дерево, которое вырубать нельзя.Еще одна ООПТ будет создана в Ялте на землях парка-памятника садово-паркового искусства санатория "Морской прибой. Третья ООПТ площадью 69 гектаров будет создана в Бахчисарайском районе возле села Малиновка – это будущий природный заказник "Холодная балка". Научное обоснование для него уже разрабатывается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпингиНелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказникеОхрана окружающей среды: шаги к сохранению биоразнообразия юга России
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ольга славгородская, новости крыма, крым, ялта, благоустройство
В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию
В Крыму создадут три новых природных заказника
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В 2024 году в Крыму будут созданы три новых особо охраняемых природных территории (ООПТ), и две из них – в Ялте. Об этом журналистам сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская.
"У нас идет научное обоснование создания ООПТ на территории города Ялты, это Лименская долина. Там большой пласт работы. Это можжевеловая роща, которая, к сожалению, до 2014 года была размежевана, эти участки были предоставлены в частную собственность", – рассказала Славгородская.
Земли в Лименской долине официально были отданы под индивидуальное жилищное строительство, однако де-факто люди ничего не могут там строить, поскольку на участках растет краснокнижный можжевельник. Это особо ценное дерево, которое вырубать нельзя.
"У нас общественники много лет подряд поднимали этот вопрос. И вот, наконец, в рамках государственной программы в этом году у нас происходит научное обоснование. Будем охранять, и конечно же, это будет запрет застройки", – подчеркнула министр.
Еще одна ООПТ будет создана в Ялте на землях парка-памятника садово-паркового искусства санатория "Морской прибой.
Третья ООПТ площадью 69 гектаров будет создана в Бахчисарайском районе возле села Малиновка
– это будущий природный заказник "Холодная балка". Научное обоснование для него уже разрабатывается.
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