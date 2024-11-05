https://crimea.ria.ru/20241105/v-limenskoy-doline-v-krymu-sozdadut-osobo-okhranyaemuyu-prirodnuyu-territoriyu-1141573940.html

В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию

В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территорию

В 2024 году в Крыму будут созданы три новых особо охраняемых природных территории (ООПТ), и две из них – в Ялте. Об этом журналистам сообщила министр экологии и РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T13:13

2024-11-05T13:13

2024-11-05T13:13

ольга славгородская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В 2024 году в Крыму будут созданы три новых особо охраняемых природных территории (ООПТ), и две из них – в Ялте. Об этом журналистам сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская.Земли в Лименской долине официально были отданы под индивидуальное жилищное строительство, однако де-факто люди ничего не могут там строить, поскольку на участках растет краснокнижный можжевельник. Это особо ценное дерево, которое вырубать нельзя.Еще одна ООПТ будет создана в Ялте на землях парка-памятника садово-паркового искусства санатория "Морской прибой. Третья ООПТ площадью 69 гектаров будет создана в Бахчисарайском районе возле села Малиновка – это будущий природный заказник "Холодная балка". Научное обоснование для него уже разрабатывается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпингиНелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказникеОхрана окружающей среды: шаги к сохранению биоразнообразия юга России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга славгородская, новости крыма, крым, ялта, благоустройство