https://crimea.ria.ru/20241105/peredaval-svedeniya-o-voyskakh-rossii-zaderzhan-agent-ukrainskoy-razvedki-1141617918.html

Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки

Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки

В Херсонской области пресечена деятельность 22-летнего агента украинской разведки, который передавал спецслужбам противника сведения о передвижениях российских... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T12:04

2024-11-05T12:04

2024-11-05T13:01

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

происшествия

шпионаж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области пресечена деятельность 22-летнего агента украинской разведки, который передавал спецслужбам противника сведения о передвижениях российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.На прошлой неделе в Крыму агента Службы безопасности Украины приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным ФСБ, подозреваемый – гражданин Чехии – должен был по заказу украинских кураторов убить военнослужащего российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуЖитель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, происшествия, шпионаж