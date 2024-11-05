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Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки
Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки
В Херсонской области пресечена деятельность 22-летнего агента украинской разведки, который передавал спецслужбам противника сведения о передвижениях российских... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T12:04
2024-11-05T13:01
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
происшествия
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области пресечена деятельность 22-летнего агента украинской разведки, который передавал спецслужбам противника сведения о передвижениях российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.На прошлой неделе в Крыму агента Службы безопасности Украины приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным ФСБ, подозреваемый – гражданин Чехии – должен был по заказу украинских кураторов убить военнослужащего российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуЖитель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, происшествия, шпионаж
Передавал сведения о войсках России: задержан агент украинской разведки

20 лет лишения свободы грозит задержанному в Херсонской области агенту украинской разведки

12:04 05.11.2024 (обновлено: 13:01 05.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области пресечена деятельность 22-летнего агента украинской разведки, который передавал спецслужбам противника сведения о передвижениях российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

"Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемый в период с октября по ноябрь 2023 года осуществлял сбор и передачу представителям главного управления разведки министерства обороны Украины сведений о передвижениях и местах сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области", – говорится в сообщении.

Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
На прошлой неделе в Крыму агента Службы безопасности Украины приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным ФСБ, подозреваемый – гражданин Чехии – должен был по заказу украинских кураторов убить военнослужащего российской армии.
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