https://crimea.ria.ru/20241106/zaschischal-donbass-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-kovganom-1141661522.html

Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем спецоперации Ковганом

Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем спецоперации Ковганом - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем спецоперации Ковганом

Стрелок-сапер Алексей Ковган из Севастополя погиб в Донецкой Народной Республике, сегодня его проводили в последний путь. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T19:54

2024-11-06T19:54

2024-11-06T19:54

севастополь

утраты

герои сво

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Стрелок-сапер Алексей Ковган из Севастополя погиб в Донецкой Народной Республике, сегодня его проводили в последний путь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Алексей Ковган родился и вырос в Севастополе. Учился в школе № 4, а после, закончив Севастопольский архитектурно-строительный колледж, пошел работать по специальности строителем.Алексей Ковган геройски погиб, освобождая ДНР от укронацистских захватчиков. Все его знали и ценили как замечательного человека с доброй душой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперацииВ Севастополе простились с двумя героями спецоперацииКерчь простилась с двумя героями спецоперации

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, герои сво, михаил развожаев, общество