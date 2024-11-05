https://crimea.ria.ru/20241105/kerch-prostilas-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1141628571.html
Керчь простилась с двумя героями спецоперации
Керчь простилась с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Керчь простилась с двумя героями спецоперации
В Керчи во вторник состоялась церемония прощания с погибшими героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T17:01
2024-11-05T17:01
2024-11-05T17:01
крым
керчь
утраты
герои сво
общество
олег каторгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141628421_0:0:412:233_1920x0_80_0_0_7dba6af6d2e06230c79702955e514635.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи во вторник состоялась церемония прощания с погибшими героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин."Сегодня Керчь простилась с земляками, участниками специальной военной операции, погибшими при исполнении долга по защите нашего Отечества. Они - настоящие герои, отдавшие свои жизни за Родину", - написал Каторгин в своем Telegram-канале.Максим Пугачев родился в Керчи в 1991 году, закончил местную школу и профессиональное училище. Весной 2023 года подписал контракт с Минобороны и стал наводчиком отделения захвата 67 штурмовой роты "Z".Александр Казеев родился в городе в 1979 году. Также учился в одной из керченских школ, получил профессию газоэлектросварщика в местном профучилище, работал на заводе имени Войкова. В 1997 году проходил срочную службу в Севастополе и в Ялте. На спецоперацию Александр ушел добровольцем. Погиб на Курском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеПогиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВОЗапомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141628421_41:0:388:260_1920x0_80_0_0_e50c6c10b50b75270a9bebc93c3fbb6e.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, утраты, герои сво, общество, олег каторгин
Керчь простилась с двумя героями спецоперации
В Керчи простились с героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи во вторник состоялась церемония прощания с погибшими героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Сегодня Керчь простилась с земляками, участниками специальной военной операции, погибшими при исполнении долга по защите нашего Отечества. Они - настоящие герои, отдавшие свои жизни за Родину", - написал Каторгин в своем Telegram-канале.
Максим Пугачев родился в Керчи в 1991 году, закончил местную школу и профессиональное училище. Весной 2023 года подписал контракт с Минобороны и стал наводчиком отделения захвата 67 штурмовой роты "Z".
"Полученные боевые ранения не сломили дух бойца. Максим не раз проявлял храбрость и мужество. В одном из боев в критическом сближении с противником, принял огонь на себя. Его жертва позволила сохранить жизни его товарищей", - сообщил Каторгин.
Александр Казеев родился в городе в 1979 году. Также учился в одной из керченских школ, получил профессию газоэлектросварщика в местном профучилище, работал на заводе имени Войкова. В 1997 году проходил срочную службу в Севастополе и в Ялте.
На спецоперацию Александр ушел добровольцем. Погиб на Курском направлении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: