https://crimea.ria.ru/20241105/kerch-prostilas-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1141628571.html

Керчь простилась с двумя героями спецоперации

Керчь простилась с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Керчь простилась с двумя героями спецоперации

В Керчи во вторник состоялась церемония прощания с погибшими героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T17:01

2024-11-05T17:01

2024-11-05T17:01

крым

керчь

утраты

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общество

олег каторгин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи во вторник состоялась церемония прощания с погибшими героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин."Сегодня Керчь простилась с земляками, участниками специальной военной операции, погибшими при исполнении долга по защите нашего Отечества. Они - настоящие герои, отдавшие свои жизни за Родину", - написал Каторгин в своем Telegram-канале.Максим Пугачев родился в Керчи в 1991 году, закончил местную школу и профессиональное училище. Весной 2023 года подписал контракт с Минобороны и стал наводчиком отделения захвата 67 штурмовой роты "Z".Александр Казеев родился в городе в 1979 году. Также учился в одной из керченских школ, получил профессию газоэлектросварщика в местном профучилище, работал на заводе имени Войкова. В 1997 году проходил срочную службу в Севастополе и в Ялте. На спецоперацию Александр ушел добровольцем. Погиб на Курском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеПогиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВОЗапомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, утраты, герои сво, общество, олег каторгин