Рейтинг@Mail.ru
Керчь простилась с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241105/kerch-prostilas-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1141628571.html
Керчь простилась с двумя героями спецоперации
Керчь простилась с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Керчь простилась с двумя героями спецоперации
В Керчи во вторник состоялась церемония прощания с погибшими героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T17:01
2024-11-05T17:01
крым
керчь
утраты
герои сво
общество
олег каторгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141628421_0:0:412:233_1920x0_80_0_0_7dba6af6d2e06230c79702955e514635.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи во вторник состоялась церемония прощания с погибшими героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин."Сегодня Керчь простилась с земляками, участниками специальной военной операции, погибшими при исполнении долга по защите нашего Отечества. Они - настоящие герои, отдавшие свои жизни за Родину", - написал Каторгин в своем Telegram-канале.Максим Пугачев родился в Керчи в 1991 году, закончил местную школу и профессиональное училище. Весной 2023 года подписал контракт с Минобороны и стал наводчиком отделения захвата 67 штурмовой роты "Z".Александр Казеев родился в городе в 1979 году. Также учился в одной из керченских школ, получил профессию газоэлектросварщика в местном профучилище, работал на заводе имени Войкова. В 1997 году проходил срочную службу в Севастополе и в Ялте. На спецоперацию Александр ушел добровольцем. Погиб на Курском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеПогиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВОЗапомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141628421_41:0:388:260_1920x0_80_0_0_e50c6c10b50b75270a9bebc93c3fbb6e.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, утраты, герои сво, общество, олег каторгин
Керчь простилась с двумя героями спецоперации

В Керчи простились с героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым

17:01 05.11.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Керчи Олега КаторгинаВ Керчи простились с героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым
В Керчи простились с героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым
© Telegram-канал главы администрации Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи во вторник состоялась церемония прощания с погибшими героями спецоперации Максимом Пугачевым и Александром Казеевым. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Сегодня Керчь простилась с земляками, участниками специальной военной операции, погибшими при исполнении долга по защите нашего Отечества. Они - настоящие герои, отдавшие свои жизни за Родину", - написал Каторгин в своем Telegram-канале.
Максим Пугачев родился в Керчи в 1991 году, закончил местную школу и профессиональное училище. Весной 2023 года подписал контракт с Минобороны и стал наводчиком отделения захвата 67 штурмовой роты "Z".
"Полученные боевые ранения не сломили дух бойца. Максим не раз проявлял храбрость и мужество. В одном из боев в критическом сближении с противником, принял огонь на себя. Его жертва позволила сохранить жизни его товарищей", - сообщил Каторгин.
Александр Казеев родился в городе в 1979 году. Также учился в одной из керченских школ, получил профессию газоэлектросварщика в местном профучилище, работал на заводе имени Войкова. В 1997 году проходил срочную службу в Севастополе и в Ялте.
На спецоперацию Александр ушел добровольцем. Погиб на Курском направлении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войне
Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО
Запомнил его добрым и искренним: Развожаев сообщил о гибели героя СВО
КрымКерчьУтратыГерои СВООбществоОлег Каторгин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13ВСУ ударили по Шебекино кассетными боеприпасами
18:03Ситуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора
17:52Путин призвал не повторять в новых регионах России ошибок прошлого
17:46Боевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
17:40Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло
17:27Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку
17:15Сотрудник администрации Лисичанска погиб при атаке дрона в ЛНР
17:01Керчь простилась с двумя героями спецоперации
16:52Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах
16:40Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в Севастополе
16:28В Севастополе приватизируют винзавод
16:21В горах Крыма спасли трех туристов
16:14Россия и Белоруссия отменяют роуминг
15:57Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде
15:39Житель Севастополя арестован за демонстрацию нацистской символики
15:27Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму
15:13Жительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери
15:07Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России
14:57Ситуация в Курской области – актуальные данные Минобороны
14:47Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции
Лента новостейМолния