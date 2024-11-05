https://crimea.ria.ru/20241105/okhrannik-obschezhitiya-nadrugalsya-nad-11-letney-devochkoy-v-sevastopole-1141627944.html

Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в Севастополе

Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в Севастополе

В Севастополе пожилой охранник общежития ответит в суде за преступление против половой неприкосновенности 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T16:40

2024-11-05T16:40

2024-11-05T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пожилой охранник общежития ответит в суде за преступление против половой неприкосновенности 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, 13 августа 70-летний охранник общежития по улице Вакуленчука, через камеры видеонаблюдения увидел 11–летнюю девочку, которая прогуливалась одна.Фигуранта оперативно установили и задержали, он заключен под стражу по обвинению в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Злоумышленник подробно рассказал следователям о случившемся и указал на месте обстоятельства преступления. В отношении девочки приняты меры реабилитационного характера. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчинЖитель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетнейКрымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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