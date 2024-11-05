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Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в Севастополе
Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в Севастополе
В Севастополе пожилой охранник общежития ответит в суде за преступление против половой неприкосновенности 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T16:40
2024-11-05T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пожилой охранник общежития ответит в суде за преступление против половой неприкосновенности 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, 13 августа 70-летний охранник общежития по улице Вакуленчука, через камеры видеонаблюдения увидел 11–летнюю девочку, которая прогуливалась одна.Фигуранта оперативно установили и задержали, он заключен под стражу по обвинению в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Злоумышленник подробно рассказал следователям о случившемся и указал на месте обстоятельства преступления. В отношении девочки приняты меры реабилитационного характера. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчинЖитель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетнейКрымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенка
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РИА Новости Крым
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Охранник общежития надругался над 11-летней девочкой в Севастополе

В Севастополе 70-летнего охранника общежития осудят за насилие над 11-летней девочкой

16:40 05.11.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пожилой охранник общежития ответит в суде за преступление против половой неприкосновенности 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, 13 августа 70-летний охранник общежития по улице Вакуленчука, через камеры видеонаблюдения увидел 11–летнюю девочку, которая прогуливалась одна.
"Определив отсутствие поблизости взрослых, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Пострадавшая сообщила о случившемся бабушке, которая незамедлительно обратились в правоохранительные органы", - сообщили в ведомстве.
Фигуранта оперативно установили и задержали, он заключен под стражу по обвинению в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Злоумышленник подробно рассказал следователям о случившемся и указал на месте обстоятельства преступления.
В отношении девочки приняты меры реабилитационного характера. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.
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КрымСевастопольПроисшествияГСУ СК России по Крыму и СевастополюОбществодетиНовости Крыма
 
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