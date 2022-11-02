https://crimea.ria.ru/20221102/zhitel-feodosii-poydet-pod-sud-za-nasilie-nad-nesovershennoletney-1125205372.html

Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней

Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней

Жителя Феодосии будут судить совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней девушки, расследование уголовного дела завершено. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T11:12

2022-11-02T11:12

2022-11-02T11:12

феодосия

общество

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии будут судить совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней девушки, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома.По данным ведомства, 18 августа в ночное время 17-летняя девушка возвращалась домой с пляжа в поселке Приморский под Феодосией. На одной из тропинок ее схватил 48-летний местный житель и, применяя физическую силу, попытался изнасиловать девушку.Ему предъявлено обвинение, в настоящее время он находится под стражей. Материалы переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

https://crimea.ria.ru/20221018/zhitelya-feodosii-obvinili-v-nasilii-nad-padcheritsey-podrostkom-1124951216.html

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, общество, крымский следком