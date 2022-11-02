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Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней
Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней
Жителя Феодосии будут судить совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней девушки, расследование уголовного дела завершено. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T11:12
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феодосия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии будут судить совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней девушки, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома.По данным ведомства, 18 августа в ночное время 17-летняя девушка возвращалась домой с пляжа в поселке Приморский под Феодосией. На одной из тропинок ее схватил 48-летний местный житель и, применяя физическую силу, попытался изнасиловать девушку.Ему предъявлено обвинение, в настоящее время он находится под стражей. Материалы переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
https://crimea.ria.ru/20221018/zhitelya-feodosii-obvinili-v-nasilii-nad-padcheritsey-podrostkom-1124951216.html
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феодосия, общество, крымский следком
Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней

Жителя Феодосии будут судить за насилие над 17-летней девушкой

11:12 02.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи в Вахитовском районном суде Казани
Молоток судьи в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Феодосии будут судить совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней девушки, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома.
По данным ведомства, 18 августа в ночное время 17-летняя девушка возвращалась домой с пляжа в поселке Приморский под Феодосией. На одной из тропинок ее схватил 48-летний местный житель и, применяя физическую силу, попытался изнасиловать девушку.
"Однако опасаясь быть обнаруженным, так как девушка сопротивлялась и звала на помощь, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и похитил принадлежащий ей мобильный телефон. Злоумышленник был задержан на месте преступления", - говорится в сообщении СК.
Ему предъявлено обвинение, в настоящее время он находится под стражей. Материалы переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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