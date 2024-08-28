https://crimea.ria.ru/20240828/nasilovali-zhenschinu-pri-rebenke-v-sevastopole-osuzhdeny-troe-muzhchin-1139950242.html

Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин

Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин

Трое мужчин в Севастополе предстали перед судом за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной на глазах у ребенка. Об этом сообщают прокуратура и Следком... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T21:31

2024-08-28T21:31

2024-08-28T21:03

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Трое мужчин в Севастополе предстали перед судом за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной на глазах у ребенка. Об этом сообщают прокуратура и Следком региона.Затем, по информации следствия, мужчины покинули дом. Но в тот же день были задержаны сотрудниками полиции. В зависимости от роли и степени участия нападавшим предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.Расследование было проведено следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя регионального ГСУ СК России.Кроме того, по иску прокурора с двух осужденных взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего.Два дня назад суд в Севастополе заочно приговорил к 20 годам колонии находящегося в розыске репетитора, признанного виновным в растлении 11-летней девочки и экстремистской деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницейВ Крыму будут судить украинца за развращение 13 детейСевастополец избил, изнасиловал, шантажировал и оклеветал знакомую

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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