Рейтинг@Mail.ru
Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/nasilovali-zhenschinu-pri-rebenke-v-sevastopole-osuzhdeny-troe-muzhchin-1139950242.html
Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин
Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин
Трое мужчин в Севастополе предстали перед судом за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной на глазах у ребенка. Об этом сообщают прокуратура и Следком... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T21:31
2024-08-28T21:03
севастополь
происшествия
новости
прокуратура города севастополя
следком крыма и севастополя
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Трое мужчин в Севастополе предстали перед судом за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной на глазах у ребенка. Об этом сообщают прокуратура и Следком региона.Затем, по информации следствия, мужчины покинули дом. Но в тот же день были задержаны сотрудниками полиции. В зависимости от роли и степени участия нападавшим предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.Расследование было проведено следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя регионального ГСУ СК России.Кроме того, по иску прокурора с двух осужденных взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего.Два дня назад суд в Севастополе заочно приговорил к 20 годам колонии находящегося в розыске репетитора, признанного виновным в растлении 11-летней девочки и экстремистской деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницейВ Крыму будут судить украинца за развращение 13 детейСевастополец избил, изнасиловал, шантажировал и оклеветал знакомую
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, новости, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, суд, приговор
Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин

Трое мужчин в Севастополе осуждены за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной

21:31 28.08.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Трое мужчин в Севастополе предстали перед судом за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной на глазах у ребенка. Об этом сообщают прокуратура и Следком региона.

"Установлено, что в конце октября 2023 года в ночное время злоумышленники ворвались в дом своего знакомого. В его жилище в присутствии несовершеннолетнего лица они совершили половые преступления в отношении находившейся там женщины", – говорится в сообщении прокуратуры.

Затем, по информации следствия, мужчины покинули дом. Но в тот же день были задержаны сотрудниками полиции. В зависимости от роли и степени участия нападавшим предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.
Расследование было проведено следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя регионального ГСУ СК России.

"Судом обвиняемые признаны виновными и в зависимости от роли и степени участия приговорены к 7 и 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 360 часам обязательных работ", – уточнили в Следкоме Севастополя.

Кроме того, по иску прокурора с двух осужденных взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего.
Два дня назад суд в Севастополе заочно приговорил к 20 годам колонии находящегося в розыске репетитора, признанного виновным в растлении 11-летней девочки и экстремистской деятельности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницей
В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей
Севастополец избил, изнасиловал, шантажировал и оклеветал знакомую
 
СевастопольПроисшествияНовостиПрокуратура города СевастополяСледком Крыма и СевастополяСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин
21:00Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты
20:43Англия и Германия подпишут двустороннее оборонное соглашение
20:32Спасал раненых товарищей: в Керчи простились с героем СВО
20:11Штормовое предупреждение по ливням и граду продлено на Кубани до субботы
19:52Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и Ассанжем
19:30Украинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФ
19:01Алушта и четыре поселка остались без света
18:45В Феодосии открыли новый детский сад
18:18Жара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндаль
18:01Визит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение
17:47Что будет с энергосистемой Украины после российских ударов – мнение
17:30В Курской области ограничивают въезд в Курчатов
17:16Гражданина Украины обвиняют в подготовке подрыва техники ВС России
17:02В Симферополе льготники платят за общежитие: прокуратура провела проверку
16:37В Евпатории завершили работы на магистральном водоводе
16:29Выполнял воинский долг: в Алуште простились с героем СВО
16:10В Крыму строят экотехнопарки: в каких районах полуострова появятся
15:43Похитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество
15:22В Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборы
Лента новостейМолния