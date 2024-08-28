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Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин
Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин
Трое мужчин в Севастополе предстали перед судом за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной на глазах у ребенка. Об этом сообщают прокуратура и Следком... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T21:31
2024-08-28T21:31
2024-08-28T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Трое мужчин в Севастополе предстали перед судом за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной на глазах у ребенка. Об этом сообщают прокуратура и Следком региона.Затем, по информации следствия, мужчины покинули дом. Но в тот же день были задержаны сотрудниками полиции. В зависимости от роли и степени участия нападавшим предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.Расследование было проведено следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя регионального ГСУ СК России.Кроме того, по иску прокурора с двух осужденных взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего.Два дня назад суд в Севастополе заочно приговорил к 20 годам колонии находящегося в розыске репетитора, признанного виновным в растлении 11-летней девочки и экстремистской деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницейВ Крыму будут судить украинца за развращение 13 детейСевастополец избил, изнасиловал, шантажировал и оклеветал знакомую
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севастополь, происшествия, новости, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, суд, приговор
Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчин
Трое мужчин в Севастополе осуждены за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Трое мужчин в Севастополе предстали перед судом за проникновение в чужой дом и насилие над женщиной на глазах у ребенка. Об этом сообщают прокуратура и Следком региона.
"Установлено, что в конце октября 2023 года в ночное время злоумышленники ворвались в дом своего знакомого. В его жилище в присутствии несовершеннолетнего лица они совершили половые преступления в отношении находившейся там женщины", – говорится в сообщении прокуратуры.
Затем, по информации следствия, мужчины покинули дом. Но в тот же день были задержаны сотрудниками полиции. В зависимости от роли и степени участия нападавшим предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.
Расследование было проведено следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя регионального ГСУ СК России.
"Судом обвиняемые признаны виновными и в зависимости от роли и степени участия приговорены к 7 и 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 360 часам обязательных работ", – уточнили в Следкоме Севастополя.
Кроме того, по иску прокурора с двух осужденных взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего.
Два дня назад суд в Севастополе заочно приговорил
к 20 годам колонии находящегося в розыске репетитора, признанного виновным в растлении 11-летней девочки и экстремистской деятельности.
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