https://crimea.ria.ru/20241105/v-moskvu-pribyli-evakuirovannye-iz-livana-rossiyane-1141631549.html

В Москву прибыли эвакуированные из Ливана россияне

В Москву прибыли эвакуированные из Ливана россияне - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Москву прибыли эвакуированные из Ливана россияне

Спецборт МЧС России доставил в аэропорт Домодедово в Москве сто россиян из Ливана. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T19:36

2024-11-05T19:36

2024-11-05T19:36

россия

ливан

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

эвакуация

общество

новости

ближний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Спецборт МЧС России доставил в аэропорт Домодедово в Москве сто россиян из Ливана. Об этом сообщили в МЧС России.Самолет Ил-76 отправился из Бейрута в Москву днем во вторник. Эвакуация россиян проводилась по указанию президента Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.В октябре спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян, которые являются родственниками дипломатических работников. Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.В начале ноября Пентагон завил, что дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики. При этом телеканал CNN сообщал, что на Ближнем Востоке в настоящее время находятся около 40 тысяч американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолетыБлижний Восток оказался на грани полномасштабной войны – ПутинПочти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля

россия

ливан

ближний восток

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ливан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), эвакуация, общество, новости, ближний восток