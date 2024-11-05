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Почти 73 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела
Почти 73 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Почти 73 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела
Вечером во вторник украинские войска атаковали Донецк – обесточены жители трех районов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T21:52
2024-11-05T21:52
2024-11-05T22:07
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донецкая народная республика (днр)
происшествия
обстрелы всу
алексей кулемзин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вечером во вторник украинские войска атаковали Донецк – обесточены жители трех районов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По его данным, из-за обстрела отключена линия 110 кВт, которая питает семь станций.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ за десять минут –с 20.20 до 20.30 – выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский - в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Шебекино кассетными боеприпасамиБоевики пытались сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭСАтака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, алексей кулемзин, жкх, общество, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Почти 73 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела
Из-за обстрела ВСУ в Донецке остались без электричества 72 700 абонентов
21:52 05.11.2024 (обновлено: 22:07 05.11.2024)