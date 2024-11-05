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На Крымском мосту перекрыто движение - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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На Крымском мосту перекрыто движение
На Крымском мосту перекрыто движение - РИА Новости Крым, 05.11.2024
На Крымском мосту перекрыто движение
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T20:25
2024-11-05T20:27
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Граждане, которые находятся на объекте, а также в зоне досмотра, должны следовать инструкции сотрудников транспортной безопасности и не поддаваться панике.В Севастополе в это же время звучит ракетная тревога по баллистике.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, срочные новости крыма, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
На Крымском мосту перекрыто движение

На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

20:25 05.11.2024 (обновлено: 20:27 05.11.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в тексте.
Граждане, которые находятся на объекте, а также в зоне досмотра, должны следовать инструкции сотрудников транспортной безопасности и не поддаваться панике.
В Севастополе в это же время звучит ракетная тревога по баллистике.
Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
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