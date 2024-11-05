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Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе
Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе
Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе. Жителям рекомендовано не покидать дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T20:19
2024-11-05T20:20
севастополь
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе. Жителям рекомендовано не покидать дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, из-за которой погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Также приняты решения по усилению мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, воздушная тревога в севастополе
Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе

Ракетную опасность по баллистике объявили в Севастополе

20:19 05.11.2024 (обновлено: 20:20 05.11.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе. Жителям рекомендовано не покидать дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности", – написал губернатор.
Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.
После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, из-за которой погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.
Также приняты решения по усилению мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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СевастопольКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости КрымаВоздушная тревога в Севастополе
 
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