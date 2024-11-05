https://crimea.ria.ru/20241105/raketnuyu-trevogu-po-ballistike-obyavili-v-sevastopole-1141392467.html

Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе

Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе

Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе. Жителям рекомендовано не покидать дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T20:19

2024-11-05T20:19

2024-11-05T20:20

севастополь

крым

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

новости

новости крыма

воздушная тревога в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_0:47:1086:659_1920x0_80_0_0_086df7e9189a467a76bdae7bb0a89b8a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе. Жителям рекомендовано не покидать дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, из-за которой погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Также приняты решения по усилению мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, воздушная тревога в севастополе