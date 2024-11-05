https://crimea.ria.ru/20241105/raketnuyu-trevogu-po-ballistike-obyavili-v-sevastopole-1141392467.html
Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе
Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе
Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе. Жителям рекомендовано не покидать дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T20:19
2024-11-05T20:19
2024-11-05T20:20
севастополь
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_0:47:1086:659_1920x0_80_0_0_086df7e9189a467a76bdae7bb0a89b8a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе. Жителям рекомендовано не покидать дома или срочно пройти в укрытия или безопасные места. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, из-за которой погибли и были ранены люди, в том числе дети, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Также приняты решения по усилению мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_0:76:837:704_1920x0_80_0_0_79d33c0bf5939a40478f21694e0fd041.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, воздушная тревога в севастополе
Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе
Ракетную опасность по баллистике объявили в Севастополе
20:19 05.11.2024 (обновлено: 20:20 05.11.2024)