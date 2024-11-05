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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T20:29
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Запрет был введен во вторник в 20:24 и длился пять минут. В это же время в Севастополе была объявлена ракетная тревога по баллистике.Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать его.Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыт

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

20:29 05.11.2024 (обновлено: 20:32 05.11.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Запрет был введен во вторник в 20:24 и длился пять минут. В это же время в Севастополе была объявлена ракетная тревога по баллистике.
"Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать его.
Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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