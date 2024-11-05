https://crimea.ria.ru/20241105/shvetsiya-peredast-ukraine-dva-korablya-beregovoy-okhrany-i-protivogazy-1141631093.html

Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы

Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы

Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны, а также 40 тысяч противогазов общей стоимостью 9,3 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T19:17

2024-11-05T19:17

2024-11-05T19:17

швеция

поставки западного оружия украине

украина

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны, а также 40 тысяч противогазов общей стоимостью 9,3 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.При этом в конце октября Владимир Зеленский заявил, что Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. Он также посетовал, что при выделении помощи Украине Штаты руководствуются возможной реакцией России на передачу Киеву тех или иных видов вооружений.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВОКремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки"В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

https://crimea.ria.ru/20241102/lavrov-predupredil-zapad-o-povtorenii-sudby-napoleona-i-gitlera-1141559874.html

швеция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швеция, поставки западного оружия украине, украина, в мире, новости