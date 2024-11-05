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Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы
Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы
Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны, а также 40 тысяч противогазов общей стоимостью 9,3 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T19:17
2024-11-05T19:17
швеция
поставки западного оружия украине
украина
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны, а также 40 тысяч противогазов общей стоимостью 9,3 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.При этом в конце октября Владимир Зеленский заявил, что Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. Он также посетовал, что при выделении помощи Украине Штаты руководствуются возможной реакцией России на передачу Киеву тех или иных видов вооружений.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВОКремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки"В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
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швеция, поставки западного оружия украине, украина, в мире, новости
Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы

Украина получил от Швеции два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов

19:17 05.11.2024
 
Швеция НАТО
Швеция НАТО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны, а также 40 тысяч противогазов общей стоимостью 9,3 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.
"Сегодня я имел большую честь представить новый пакет гражданской помощи (Украине - ред.), состоящий из 40 тысяч противогазов стоимостью 100 миллионов шведских крон (9,3 миллиона долларов - ред.), а также морской пакет, состоящий из двух больших кораблей береговой охраны вместе с дополнительным оснащением", - написал Болин на своей странице в соцсети X.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.
При этом в конце октября Владимир Зеленский заявил, что Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. Он также посетовал, что при выделении помощи Украине Штаты руководствуются возможной реакцией России на передачу Киеву тех или иных видов вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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