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Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T00:01

2024-11-06T00:01

2024-11-06T00:01

крым

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14 градусов тепла днем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.Сухо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +14.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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