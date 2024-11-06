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Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T00:01
2024-11-06T00:01
2024-11-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14 градусов тепла днем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.Сухо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +14.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки до -6 и до +14 градусов днем
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14 градусов тепла днем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на побережье 0…+5; днем +9…14, в горах +3…8", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +10...12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.
Сухо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +14.
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