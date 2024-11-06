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Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14 градусов тепла днем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.Сухо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +14.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241105/vilfand-obyasnil-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-1141626258.html
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РИА Новости Крым
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки до -6 и до +14 градусов днем

00:01 06.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14 градусов тепла днем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на побережье 0…+5; днем +9…14, в горах +3…8", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем +10...12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.
Сухо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +14.
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На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 15:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
22:59Главные новости Крыма: 5 ноября
22:31Почему в Крыму высокие цены на аренду жилья
22:27Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
22:14Главное за день: 5 ноября
21:52Почти 73 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела
21:37Гражданская война в США – что ожидает Америку после выборов
21:19В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением
21:04В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья
20:51В России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом
20:29Крымский мост открыт
20:29В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
20:25Угрозу баллистики в Севастополе отменили
20:25На Крымском мосту перекрыто движение
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20:13Первый женский в Крыму: Топловскому монастырю исполнилось 160 лет
19:58Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений
19:36В Москву прибыли эвакуированные из Ливана россияне
19:17Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы
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