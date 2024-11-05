https://crimea.ria.ru/20241105/v-krymu-sirote-otkazyvayut-v-predostavlenii-zhilya-1141633276.html
В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья
В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из села Лесновка в Крыму о нарушении... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T21:04
2024-11-05T21:04
2024-11-05T21:04
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из села Лесновка в Крыму о нарушении жилищных прав. Об этом сообщает информационный центр ведомства.Мужчина пожаловался, что на протяжении нескольких лет ему отказывали в постановке в очередь на обеспечение жильем. Чиновники ссылались на непредоставление необходимых документов до достижения заявителем 23-летнего возраста.Суд обязал включить сироту в очередь на квартиру, но до настоящего времени решение не исполнено. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю начало процессуальную проверку.Бастрыкин поручил руководству крымского главка СК доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, новости крыма, общество
В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья
Сирота в Крыму не может получить жилье – Бастрыкин взял дело на контроль
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из села Лесновка в Крыму о нарушении жилищных прав. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Мужчина пожаловался, что на протяжении нескольких лет ему отказывали в постановке в очередь на обеспечение жильем. Чиновники ссылались на непредоставление необходимых документов до достижения заявителем 23-летнего возраста.
Суд обязал включить сироту в очередь на квартиру, но до настоящего времени решение не исполнено. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю начало процессуальную проверку.
Бастрыкин поручил руководству крымского главка СК доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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