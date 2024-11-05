https://crimea.ria.ru/20241105/v-krymu-sirote-otkazyvayut-v-predostavlenii-zhilya-1141633276.html

В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья

В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из села Лесновка в Крыму о нарушении... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T21:04

2024-11-05T21:04

2024-11-05T21:04

крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из села Лесновка в Крыму о нарушении жилищных прав. Об этом сообщает информационный центр ведомства.Мужчина пожаловался, что на протяжении нескольких лет ему отказывали в постановке в очередь на обеспечение жильем. Чиновники ссылались на непредоставление необходимых документов до достижения заявителем 23-летнего возраста.Суд обязал включить сироту в очередь на квартиру, но до настоящего времени решение не исполнено. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю начало процессуальную проверку.Бастрыкин поручил руководству крымского главка СК доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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