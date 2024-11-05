https://crimea.ria.ru/20241105/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1141632469.html

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – гвардии рядового, водителя взвода обеспечения Александра Гужевенко и гвардии РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T20:29

2024-11-05T20:29

2024-11-05T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – гвардии рядового, водителя взвода обеспечения Александра Гужевенко и гвардии младшего лейтенанта, командира взвода Леонида Ясинского. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, Александр Александрович Гужевенко родился и вырос в Севастополе, окончил школу-интернат №7. Он был владельцем автосервиса, а в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации отправился в зону проведения СВО. Леонид Викторович Ясинский родился и вырос в Калининградской области. В Севастополь переехал в 2012 году для службы по контракту в Черноморском флоте, участвовал в событиях Русской весны. После начала специальной военной операции воевал в составе подразделений ЧВК "Вагнер", участвовал в освобождении Артемовска.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеТеатротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВОКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, новости сво, герои сво, общество, михаил развожаев