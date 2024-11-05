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В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – гвардии рядового, водителя взвода обеспечения Александра Гужевенко и гвардии РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – гвардии рядового, водителя взвода обеспечения Александра Гужевенко и гвардии младшего лейтенанта, командира взвода Леонида Ясинского. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, Александр Александрович Гужевенко родился и вырос в Севастополе, окончил школу-интернат №7. Он был владельцем автосервиса, а в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации отправился в зону проведения СВО. Леонид Викторович Ясинский родился и вырос в Калининградской области. В Севастополь переехал в 2012 году для службы по контракту в Черноморском флоте, участвовал в событиях Русской весны. После начала специальной военной операции воевал в составе подразделений ЧВК "Вагнер", участвовал в освобождении Артемовска.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеТеатротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВОКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, утраты, новости сво, герои сво, общество, михаил развожаев
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с героями спецоперации Александром Гужевенко и Леонидом Ясинским

20:29 05.11.2024
 
© РИА Новости КрымТраурные розы в Севастополе
Траурные розы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – гвардии рядового, водителя взвода обеспечения Александра Гужевенко и гвардии младшего лейтенанта, командира взвода Леонида Ясинского. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, Александр Александрович Гужевенко родился и вырос в Севастополе, окончил школу-интернат №7. Он был владельцем автосервиса, а в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации отправился в зону проведения СВО.
"За мужество и самоотверженность, проявленные на поле боя, был награжден государственными и ведомственными наградами. Александр Александрович Гужевенко геройски погиб в бою на Харьковском направлении", - написал губернатор в Telegram-канале.
© Telegram Михаил Развожаев Гвардии рядовой, водитель взвода обеспечения Александр Александрович Гужевенко
 Гвардии рядовой, водитель взвода обеспечения Александр Александрович Гужевенко
© Telegram Михаил Развожаев
Гвардии рядовой, водитель взвода обеспечения Александр Александрович Гужевенко
Леонид Викторович Ясинский родился и вырос в Калининградской области. В Севастополь переехал в 2012 году для службы по контракту в Черноморском флоте, участвовал в событиях Русской весны. После начала специальной военной операции воевал в составе подразделений ЧВК "Вагнер", участвовал в освобождении Артемовска.

"В 2023 году Леонид Викторович принял решение заключить контракт с ВС РФ, был распределен в нашу бригаду морской пехоты и направлен в зону проведения СВО. За мужество и решительность, проявленные на поле боя, Леонид Викторович неоднократно награжден государственными и ведомственными наградами, ему было присвоено офицерское звание. Геройски погиб, освобождая Курскую область", - рассказал Развожаев.

© Telegram Михаил РазвожаевГвардии младший лейтенант, командир взвода Леонид Викторович Ясинский
Гвардии младший лейтенант, командир взвода Леонид Викторович Ясинский
© Telegram Михаил Развожаев
Гвардии младший лейтенант, командир взвода Леонид Викторович Ясинский
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СевастопольУтратыНовости СВОГерои СВООбществоМихаил Развожаев
 
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