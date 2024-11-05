https://crimea.ria.ru/20241105/bolshe-6-tysyach-zhiteley-yuzhnogo-berega-kryma-ostalis-bez-sveta-1141635107.html

Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света

Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света

Алушта и еще десять населенных пунктов на Южном берегу Крыма во вторник вечером остались без электроснабжения в связи с технологическим нарушением на сетях... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T22:27

2024-11-05T22:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Алушта и еще десять населенных пунктов на Южном берегу Крыма во вторник вечером остались без электроснабжения в связи с технологическим нарушением на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.Произошло отключение света в населенных пунктах городского округа Алушта - городе Алушта, селах Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино, Чайка, Лазурное, Виноградное и в поселке городского типа Партенит. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алушта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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