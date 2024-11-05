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Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
Алушта и еще десять населенных пунктов на Южном берегу Крыма во вторник вечером остались без электроснабжения в связи с технологическим нарушением на сетях... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T22:27
2024-11-05T22:27
2024-11-05T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Алушта и еще десять населенных пунктов на Южном берегу Крыма во вторник вечером остались без электроснабжения в связи с технологическим нарушением на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.Произошло отключение света в населенных пунктах городского округа Алушта - городе Алушта, селах Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино, Чайка, Лазурное, Виноградное и в поселке городского типа Партенит. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
Алушта и еще 10 прибрежных сел Крыма обесточены из-за аварии
22:27 05.11.2024 (обновлено: 22:33 05.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Алушта и еще десять населенных пунктов на Южном берегу Крыма во вторник вечером остались без электроснабжения в связи с технологическим нарушением на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.
Произошло отключение света в населенных пунктах городского округа Алушта - городе Алушта, селах Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино, Чайка, Лазурное, Виноградное и в поселке городского типа Партенит.
"Обесточено 52 трансформаторных подстанции, 2685 точек поставок, которые питают 6172 человек", - сказано в сообщении.
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