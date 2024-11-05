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Главные новости Крыма: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Главные новости Крыма: 5 ноября
Главные новости Крыма: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Главные новости Крыма: 5 ноября
В Крыму 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной подстанции. В Крыму создадут три новых природных заказника. В Севастополе приватизируют... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T22:59
2024-11-05T22:59
крым
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происшествия
оопт
экология
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной подстанции. В Крыму создадут три новых природных заказника. В Севастополе приватизируют имущество винзавода. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить площади зеленых насаждений. В Евпатории демонтируют Дворец пионеров для постройки жилых домов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель подростка от удара токомВ селе Кринички Кировского района Крыма 13-летний мальчик погиб от удара током. Подросток забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, и получил множественные несовместимые с жизнью электротравмы.Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается техническая документация по содержанию сооружения.Новые заказники в КрымуВ 2024 году в Крыму будут созданы три новых особо охраняемых природных территории, сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская. Речь идет о Лименской долине в Ялте, где произрастает краснокнижный можжевельник. Еще одна территория будет создана в Ялте на землях парка-памятника садово-паркового искусства санатория "Морской прибой.Третья ООПТ площадью 69 гектаров появится в Бахчисарайском районе возле села Малиновка – это будущий природный заказник "Холодная балка". Научное обоснование для него уже разрабатывается.Приватизация винзавода в СевастополеПравительство приняло решение выставить на торги комплекс объектов движимого и недвижимого имущества винодельческого предприятия, который уже находится в аренде общества с ограниченной ответственностью "Качинский+".Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, решение обусловлено новым федеральным законом, предусматривающим запрет на производство виноматериала на арендованных объектах. Кроме того, приватизация поможет переоборудовать предприятие за счет негосударственных инвестиций, что актуально с учетом высокого износа основных средств и емкостей, необходимости обновления старых виноградников и полной модернизации питомника саженцев.Необходимый размер инвестиций для увеличения мощности винзавода составляет почти 900 млн рублей. Планируется посадка новых виноградников в краткосрочном периоде на площади порядка 1,5 тыс. гектаров, на что потребуется порядка 3 млрд рублей.В Крыму увеличат площадь зеленых насажденийГлава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить площадь зеленых насаждений в республике. По его словам, в ряде регионов их не хватает, в частности, в Керчи, Евпатории и в других курортных городах.Администрациям необходимо совместно с Минэкологии РК провести анализ и определить потребности, добавил он.В Евпатории готовятся к сносу Дворца пионеровПодготовка к демонтажу Дворца пионеров началась в Евпатории, снос планируют завершить в течение трех месяцев, сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.Пор его словам, в течение ближайших пяти лет на этом месте будет реализован современный проект. Планируется построить жилые дома, а также центр развития для детей. Кроме того, застройщик передаст городу в рамках соцнагрузки 10% всей жилой площади.
https://crimea.ria.ru/20241105/pervyy-zhenskiy-v-krymu-toplovskomu-monastyryu-ispolnilos-160-let-1141614435.html
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Главные новости Крыма: 5 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 5 ноября

22:59 05.11.2024
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Крыму 13-летнего мальчика убило током в трансформаторной подстанции
В Крыму 13-летнего мальчика убило током в трансформаторной подстанции
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной подстанции. В Крыму создадут три новых природных заказника. В Севастополе приватизируют имущество винзавода. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить площади зеленых насаждений. В Евпатории демонтируют Дворец пионеров для постройки жилых домов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Гибель подростка от удара током
В селе Кринички Кировского района Крыма 13-летний мальчик погиб от удара током. Подросток забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, и получил множественные несовместимые с жизнью электротравмы.
Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается техническая документация по содержанию сооружения.
Новые заказники в Крыму
В 2024 году в Крыму будут созданы три новых особо охраняемых природных территории, сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская.
Речь идет о Лименской долине в Ялте, где произрастает краснокнижный можжевельник. Еще одна территория будет создана в Ялте на землях парка-памятника садово-паркового искусства санатория "Морской прибой.
Третья ООПТ площадью 69 гектаров появится в Бахчисарайском районе возле села Малиновка – это будущий природный заказник "Холодная балка". Научное обоснование для него уже разрабатывается.
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Вчера, 20:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Первый женский в Крыму: Топловскому монастырю исполнилось 160 лет
Приватизация винзавода в Севастополе
Правительство приняло решение выставить на торги комплекс объектов движимого и недвижимого имущества винодельческого предприятия, который уже находится в аренде общества с ограниченной ответственностью "Качинский+".
Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, решение обусловлено новым федеральным законом, предусматривающим запрет на производство виноматериала на арендованных объектах. Кроме того, приватизация поможет переоборудовать предприятие за счет негосударственных инвестиций, что актуально с учетом высокого износа основных средств и емкостей, необходимости обновления старых виноградников и полной модернизации питомника саженцев.
Необходимый размер инвестиций для увеличения мощности винзавода составляет почти 900 млн рублей. Планируется посадка новых виноградников в краткосрочном периоде на площади порядка 1,5 тыс. гектаров, на что потребуется порядка 3 млрд рублей.
ТЭЦ в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 18:25
В Севастополе модернизируют ТЭЦ
В Крыму увеличат площадь зеленых насаждений
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить площадь зеленых насаждений в республике. По его словам, в ряде регионов их не хватает, в частности, в Керчи, Евпатории и в других курортных городах.
Администрациям необходимо совместно с Минэкологии РК провести анализ и определить потребности, добавил он.
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 18:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какая будет зима 2024-2025 в Крыму
В Евпатории готовятся к сносу Дворца пионеров
Подготовка к демонтажу Дворца пионеров началась в Евпатории, снос планируют завершить в течение трех месяцев, сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.
Пор его словам, в течение ближайших пяти лет на этом месте будет реализован современный проект. Планируется построить жилые дома, а также центр развития для детей. Кроме того, застройщик передаст городу в рамках соцнагрузки 10% всей жилой площади.
Ребенок со смартфоном
Вчера, 14:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Запретить детям доступ в соцсети: мнения за и против
 
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22:31Почему в Крыму высокие цены на аренду жилья
22:27Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
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