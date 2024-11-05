https://crimea.ria.ru/20241105/aksenov-poruchil-uvelichit-ploschad-zelenykh-nasazhdeniy-v-krymu-1141624488.html

Аксенов поручил увеличить площадь зеленых насаждений в Крыму

Аксенов поручил увеличить площадь зеленых насаждений в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Аксенов поручил увеличить площадь зеленых насаждений в Крыму

В ряде регионов Крыма не хватает зеленых насаждений, их площади необходимо увеличить. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале по... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T19:01

2024-11-05T19:01

2024-11-05T19:01

сергей аксенов

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новости крыма

крым

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В ряде регионов Крыма не хватает зеленых насаждений, их площади необходимо увеличить. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале по итогам коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РК.При этом Сергей Аксенов со ссылкой на данные Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым уточнил, что на территории полуострова каждый год высаживается порядка 300 га новых лесных насаждений."Статистические данные говорят об увеличении площади земель лесного фонда, однако считаю необходимым кратно повысить эти показатели. Речь идет также о компенсационных высадках, восстановлении лесозащитных полос, озеленении населенных пунктов", – обратил внимание глава республики.Он также отметил, что необходимо увеличить объем выращивания саженцев и другого посевного материала.Ранее заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, заместитель главного государственного инспектора Александр Березнев в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что в Крыму до 2036 года реконструируют полезащитные лесные насаждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садомВ Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров лесаГде в Крыму появляются новые леса

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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