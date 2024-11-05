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Главное за день: 5 ноября

Главное за день: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Главное за день: 5 ноября

В США стартовали выборы президента. В Минобороны России заявили о планах ВСУ захватить Курскую АЭС и создать "грязную" ядерную бомбу. Россия и Белоруссия... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T22:14

2024-11-05T22:14

2024-11-05T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В США стартовали выборы президента. В Минобороны России заявили о планах ВСУ захватить Курскую АЭС и создать "грязную" ядерную бомбу. Россия и Белоруссия согласовали условия отмены роуминга. В ЛНР при ударе дрона погибли сотрудник администрации Лисичанска и его жена. Президент России Владимир Путин поддержал создание единых учебников по русскому языку. Российские войска поразили военные аэродромы и ракетные цеха на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выборы президента в СШАВ США стартовали выборы 47-го президента страны. На пост претендуют бывший глава государства Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. Явного фаворита гонки нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Первые избирательные участки закроются к 3:00 мск 6 ноября, а последние — к 8:00 мск. Кроме того, в Штатах также должны избрать вице-президента, 468 конгрессменов, губернаторов 11 штатов и представителей в местные органы власти.Планы Киева по Курской АЭС и "грязной" бомбеНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции.По его словам, с большой долей вероятности при крупномасштабной аварии радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС.Он также отметил, что проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу. Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники, уточнил генерал-лейтенант.Отмена роуминга между РФ и БелоруссиейСовет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи между двумя странами.Связь для жителей Союзного государства будет доступна по тарифам, сопоставимым с домашней сетью, условия уже согласованы. Также предусматривается не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 гигабайт интернета. Резолюция должна заработать с 1 марта 2025 года.В ЛНР при атаке дрона погиб сотрудник администрацииСотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Дрон атаковал автомобиль семьи в Приволье. Оба получили ранения несовместимые с жизнью.В России создадут единые государственные учебники по русскому языкуПрезидент России Владимир Путин поддержал идею экспертов создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. При этом он отметил, что их содержание должно быть сбалансированно и взаимосвязано.Российский лидер добавил, что в этой работе следует учесть и особенности восприятия, мышления нынешней молодежи, а также возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд".Очередной удар российских войск по объектам на УкраинеВооруженные силы РФ нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военной инфраструктуры на Украине. По данным ведомства, поражены военные аэродромы, цеха производства ракет, а также объекты энергетики, используемым для обеспечения ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20241105/grazhdanskaya-voyna-v-ssha--chto-ozhidaet-ameriku-posle-vyborov-1141625937.html

https://crimea.ria.ru/20241105/shvetsiya-peredast-ukraine-dva-korablya-beregovoy-okhrany-i-protivogazy-1141631093.html

https://crimea.ria.ru/20241105/ataka-drona-na-mnogoetazhku-v-belgorode--chislo-postradavshikh-vyroslo-1141629424.html

https://crimea.ria.ru/20241105/vzryv-progremel-na-neftepererabatyvayuschem-zavode-v-turtsii-1141624320.html

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