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Главное за день: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Главное за день: 5 ноября
Главное за день: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Главное за день: 5 ноября
В США стартовали выборы президента. В Минобороны России заявили о планах ВСУ захватить Курскую АЭС и создать "грязную" ядерную бомбу. Россия и Белоруссия... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T22:14
2024-11-05T22:14
новости
главное за день
игорь кириллов
украина
россия
сша
выборы президента сша
в мире
курская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В США стартовали выборы президента. В Минобороны России заявили о планах ВСУ захватить Курскую АЭС и создать "грязную" ядерную бомбу. Россия и Белоруссия согласовали условия отмены роуминга. В ЛНР при ударе дрона погибли сотрудник администрации Лисичанска и его жена. Президент России Владимир Путин поддержал создание единых учебников по русскому языку. Российские войска поразили военные аэродромы и ракетные цеха на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выборы президента в СШАВ США стартовали выборы 47-го президента страны. На пост претендуют бывший глава государства Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. Явного фаворита гонки нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Первые избирательные участки закроются к 3:00 мск 6 ноября, а последние — к 8:00 мск. Кроме того, в Штатах также должны избрать вице-президента, 468 конгрессменов, губернаторов 11 штатов и представителей в местные органы власти.Планы Киева по Курской АЭС и "грязной" бомбеНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции.По его словам, с большой долей вероятности при крупномасштабной аварии радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС.Он также отметил, что проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу. Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники, уточнил генерал-лейтенант.Отмена роуминга между РФ и БелоруссиейСовет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи между двумя странами.Связь для жителей Союзного государства будет доступна по тарифам, сопоставимым с домашней сетью, условия уже согласованы. Также предусматривается не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 гигабайт интернета. Резолюция должна заработать с 1 марта 2025 года.В ЛНР при атаке дрона погиб сотрудник администрацииСотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Дрон атаковал автомобиль семьи в Приволье. Оба получили ранения несовместимые с жизнью.В России создадут единые государственные учебники по русскому языкуПрезидент России Владимир Путин поддержал идею экспертов создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. При этом он отметил, что их содержание должно быть сбалансированно и взаимосвязано.Российский лидер добавил, что в этой работе следует учесть и особенности восприятия, мышления нынешней молодежи, а также возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд".Очередной удар российских войск по объектам на УкраинеВооруженные силы РФ нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военной инфраструктуры на Украине. По данным ведомства, поражены военные аэродромы, цеха производства ракет, а также объекты энергетики, используемым для обеспечения ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20241105/grazhdanskaya-voyna-v-ssha--chto-ozhidaet-ameriku-posle-vyborov-1141625937.html
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новости, главное за день, игорь кириллов, украина, россия, сша, выборы президента сша, в мире, курская аэс, происшествия, владимир путин (политик)
Главное за день: 5 ноября

Главные события и заявления вторника, 5 ноября

22:14 05.11.2024
 
© AP Photo Godofredo A. VasquezВыборы президента в США
Выборы президента в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo Godofredo A. Vasquez
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В США стартовали выборы президента. В Минобороны России заявили о планах ВСУ захватить Курскую АЭС и создать "грязную" ядерную бомбу. Россия и Белоруссия согласовали условия отмены роуминга. В ЛНР при ударе дрона погибли сотрудник администрации Лисичанска и его жена. Президент России Владимир Путин поддержал создание единых учебников по русскому языку. Российские войска поразили военные аэродромы и ракетные цеха на Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Выборы президента в США
В США стартовали выборы 47-го президента страны. На пост претендуют бывший глава государства Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. Явного фаворита гонки нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.
Первые избирательные участки закроются к 3:00 мск 6 ноября, а последние — к 8:00 мск. Кроме того, в Штатах также должны избрать вице-президента, 468 конгрессменов, губернаторов 11 штатов и представителей в местные органы власти.
Плакаты с изображением кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис и кандидата в президенты от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 21:37Радио "Спутник в Крыму"
Гражданская война в США – что ожидает Америку после выборов
Планы Киева по Курской АЭС и "грязной" бомбе
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции.
По его словам, с большой долей вероятности при крупномасштабной аварии радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС.
Он также отметил, что проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу. Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники, уточнил генерал-лейтенант.
Швеция НАТО
Вчера, 19:17
Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы
Отмена роуминга между РФ и Белоруссией
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи между двумя странами.
Связь для жителей Союзного государства будет доступна по тарифам, сопоставимым с домашней сетью, условия уже согласованы. Также предусматривается не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 гигабайт интернета. Резолюция должна заработать с 1 марта 2025 года.
В ЛНР при атаке дрона погиб сотрудник администрации
Сотрудник администрации Лисичанска и его супруга погибли в результате атаки украинского беспилотника. Дрон атаковал автомобиль семьи в Приволье. Оба получили ранения несовместимые с жизнью.
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Вчера, 17:40
Атака дрона на многоэтажку в Белгороде – число пострадавших выросло
В России создадут единые государственные учебники по русскому языку
Президент России Владимир Путин поддержал идею экспертов создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. При этом он отметил, что их содержание должно быть сбалансированно и взаимосвязано.
Российский лидер добавил, что в этой работе следует учесть и особенности восприятия, мышления нынешней молодежи, а также возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд".
Очередной удар российских войск по объектам на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военной инфраструктуры на Украине. По данным ведомства, поражены военные аэродромы, цеха производства ракет, а также объекты энергетики, используемым для обеспечения ВСУ.
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 14:47
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции
 
НовостиГлавное за деньИгорь КирилловУкраинаРоссияСШАВыборы президента СШАВ миреКурская АЭСПроисшествияВладимир Путин (политик)
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
22:59Главные новости Крыма: 5 ноября
22:31Почему в Крыму высокие цены на аренду жилья
22:27Больше 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
22:14Главное за день: 5 ноября
21:52Почти 73 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела
21:37Гражданская война в США – что ожидает Америку после выборов
21:19В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением
21:04В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья
20:51В России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом
20:29Крымский мост открыт
20:29В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
20:25Угрозу баллистики в Севастополе отменили
20:25На Крымском мосту перекрыто движение
20:19Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе
20:13Первый женский в Крыму: Топловскому монастырю исполнилось 160 лет
19:58Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений
19:36В Москву прибыли эвакуированные из Ливана россияне
19:17Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы
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