https://crimea.ria.ru/20241003/spetsbort-mchs-rossii-dostavil-iz-livana-v-moskvu-60-rossiyan-1140837648.html

Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян

Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян

Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T21:36

2024-10-03T21:36

2024-10-03T21:51

ливан

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

израиль

обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Спецборт МЧС России доставил из Ливана в Москву 60 россиян, сообщает пресс-служба ведомства."Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана. На территорию Российской Федерации прибыли 60 человек. Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении.Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь шла примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены.Иранское агентство Fars передавало, что как минимум 80% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери заявил, что ударам подверглись две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".Израиль после ракетной атаки Ирана продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.В ЦАХАЛ заявили, что ответят на атаку Ирана. официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив будет действовать тогда и там, где будет нужно.При этом Иран пригрозил Израилю полным уничтожением инфраструктуры в случае ответа на ракетную атаку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участниковОбострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участниковГенассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию Палестины

https://crimea.ria.ru/20241003/pochti-2-tysyachi-mirnykh-zhiteley-livana-pogibli-ot-udarov-izrailya-1140830131.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливан, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, израиль, обострение ситуации в израиле