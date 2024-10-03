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Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля
Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля
С начала эскалации ближневосточного конфликта от израильских ударов в Ливане погибли 1974 человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, которые РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T16:54
2024-10-03T16:54
2024-10-03T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. С начала эскалации ближневосточного конфликта от израильских ударов в Ливане погибли 1974 человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, которые цитируют министра здравоохранения арабской страны Фираса Абдъяда.По данным министра, в числе пострадавших от атак со стороны ЦАХАЛ 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад.Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь шла примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены.Иранское агентство Fars передавало, что как минимум 80% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери заявил, что ударам подверглись две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".Израиль после ракетной атаки Ирана продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.В ЦАХАЛ заявили, что ответят на атаку Ирана. официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив будет действовать тогда и там, где будет нужно.При этом Иран пригрозил Израилю полным уничтожением инфраструктуры в случае ответа на ракетную атаку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участниковОбострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участниковГенассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию Палестины
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ближний восток, ливан, израиль, в мире, новости, иран
Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля
В Ливане с начала эскалации от ударов Израиля погибли 1974 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. С начала эскалации ближневосточного конфликта от израильских ударов в Ливане погибли 1974 человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, которые цитируют министра здравоохранения арабской страны Фираса Абдъяда.
"Общее число жертв израильской агрессии против Ливана составило 1974 человека погибших и 9384 раненых", — заявил Абдъяд.
По данным министра, в числе пострадавших от атак со стороны ЦАХАЛ 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад.
Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла
. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.
Вечером 1 октября
на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь шла примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены.
Иранское агентство Fars передавало, что как минимум 80% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили
, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери заявил, что ударам подверглись две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".
Израиль после ракетной атаки Ирана продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.
В ЦАХАЛ заявили, что ответят на атаку Ирана. официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив будет действовать тогда и там, где будет нужно.
При этом Иран пригрозил Израилю полным уничтожением инфраструктуры в случае ответа на ракетную атаку.
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