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Был истинным патриотом: в Бахчисарае простились участником спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Был истинным патриотом: в Бахчисарае простились участником спецоперации
Был истинным патриотом: в Бахчисарае простились участником спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Был истинным патриотом: в Бахчисарае простились участником спецоперации
В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации Геннадия Хижного. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T18:49
2024-11-05T18:49
память
бахчисарайский район
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администрация бахчисарая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации Геннадия Хижного. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.По информации администрации, он служил в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации с 2014 по 2017 годы, принимал активное участие в событиях Крымской весны.Геннадий Хижный в январе 2023 года заключил контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Геннадий Валерьевич проявлял мужество и героизм, был в первых рядах военнослужащих, отбивавших ожесточенные атаки неонацистов, отметили в администрация.Прощание с Героем прошло на Аллее славы в Бахчисарае. Проститься с ним пришли родные и близкие, друзья, боевые товарищи, представители местной администрации.
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РИА Новости Крым
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память, бахчисарайский район, герои сво, новости сво, администрация бахчисарая, утраты, новости крыма
Был истинным патриотом: в Бахчисарае простились участником спецоперации

В Бахчисарае проводили в последний путь Героя спецоперации

18:49 05.11.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаДень памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации Геннадия Хижного. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.

"Гранатометчик морской пехоты штурмового батальона, гвардии ефрейтор Геннадий Валерьевич Хижный погиб 8 августа 2024 года в поселке Желанное ДНР при исполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, получив несовместимые с жизнью ранения при обстреле ствольной артиллерией противника", – говорится в сообщении.

По информации администрации, он служил в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации с 2014 по 2017 годы, принимал активное участие в событиях Крымской весны.
Геннадий Хижный в январе 2023 года заключил контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Геннадий Валерьевич проявлял мужество и героизм, был в первых рядах военнослужащих, отбивавших ожесточенные атаки неонацистов, отметили в администрация.
© Администрация г. БахчисараяГеннадий Хижный
Геннадий Хижный
© Администрация г. Бахчисарая
Геннадий Хижный

"В сентябре 2023 года Геннадий Валерьевич Хижный получил удостоверение "Ветеран боевых действий". В апреле 2024 года Указом Президента Российской Федерации был награжден медалью "За отвагу", также награжден памятной медалью "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков", – сообщили в администрации.

Прощание с Героем прошло на Аллее славы в Бахчисарае. Проститься с ним пришли родные и близкие, друзья, боевые товарищи, представители местной администрации.
ПамятьБахчисарайский районГерои СВОНовости СВОАдминистрация БахчисараяУтратыНовости Крыма
 
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