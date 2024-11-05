https://crimea.ria.ru/20241105/byl-istinnym-patriotom-v-bakhchisarae-prostilis-uchastnikom-spetsoperatsii-1141625800.html

Был истинным патриотом: в Бахчисарае простились участником спецоперации

Был истинным патриотом: в Бахчисарае простились участником спецоперации - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Был истинным патриотом: в Бахчисарае простились участником спецоперации

В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации Геннадия Хижного. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T18:49

2024-11-05T18:49

2024-11-05T18:49

память

бахчисарайский район

герои сво

новости сво

администрация бахчисарая

утраты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации Геннадия Хижного. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.По информации администрации, он служил в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации с 2014 по 2017 годы, принимал активное участие в событиях Крымской весны.Геннадий Хижный в январе 2023 года заключил контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Геннадий Валерьевич проявлял мужество и героизм, был в первых рядах военнослужащих, отбивавших ожесточенные атаки неонацистов, отметили в администрация.Прощание с Героем прошло на Аллее славы в Бахчисарае. Проститься с ним пришли родные и близкие, друзья, боевые товарищи, представители местной администрации.

бахчисарайский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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