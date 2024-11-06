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ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии
ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии - РИА Новости Крым, 06.11.2024
ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии
Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T22:19
2024-11-06T22:19
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
обстрелы всу
денис пушилин
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.По его данным, пострадавшие мужчины жители Великоновоселковского муниципального округа.ВСУ в течение среды трижды атаковали ДНР, по мирным населенным пунктам было выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, добавил Пушилин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования ДонбассаВ Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены троеБоевики атакуют Энергодар дронами
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, обстрелы всу, денис пушилин, происшествия, новые регионы россии, новости
ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии

Два мирных жителя ранены при атаках украинских боевиков по Донбассу

22:19 06.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его данным, пострадавшие мужчины жители Великоновоселковского муниципального округа.
"В Старомлиновке вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. Кроме того, при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил житель Новоукраинки", - написал он в Telegram-канале.
ВСУ в течение среды трижды атаковали ДНР, по мирным населенным пунктам было выпущено около 10 боеприпасов.
Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, добавил Пушилин.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииОбстрелы ВСУДенис ПушилинПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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22:56Главное за день: 6 ноября
22:19ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии
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