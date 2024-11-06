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ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии
ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии - РИА Новости Крым, 06.11.2024
ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии
Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T22:19
2024-11-06T22:19
2024-11-06T22:19
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.По его данным, пострадавшие мужчины жители Великоновоселковского муниципального округа.ВСУ в течение среды трижды атаковали ДНР, по мирным населенным пунктам было выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, добавил Пушилин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования ДонбассаВ Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены троеБоевики атакуют Энергодар дронами
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ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии
Два мирных жителя ранены при атаках украинских боевиков по Донбассу