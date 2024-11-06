https://crimea.ria.ru/20241106/v-krymu-otremontiruyut-bolee-70-domov-kultury-i-selskikh-klubov-1141662464.html
В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов
В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов
В Крыму в ближайшее время отремонтируют более семидесяти домов культуры и сельских клубов. Об этом в среду заявил глава республики Серей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T20:40
2024-11-06T20:40
2024-11-06T20:40
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культура
благоустройство
сергей аксенов
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшее время отремонтируют более семидесяти домов культуры и сельских клубов. Об этом в среду заявил глава республики Серей Аксенов.По его словам, это необходимо в связи неудовлетворительным техническим состояниям учреждений культуры в сельской местности. Аксенов подчеркнул, что общий план работ с разбивкой по муниципалитетам будет подготовлен на следующей неделе.По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, уже сейчас определена потребность в замене окон, ремонте кровли, систем освещения и отопления дома культуры в селе Крымская Роза. В ДК села Земляничное также требуется ремонт кровли, потолка и пола, обновление костюмерной. В школе искусств села Ароматного необходим ремонт кровли, а также замена кресел и дверей в актовом зале. Кроме того, Гоцанюк анонсировал работы на объектах спорта - замену освещения, ограждения, покрытия и ворот на стадионе в поселке Зуя, также замену двух беговых дорожек в селе Ароматное.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в среду также анонсировал ремонты объектов спорта в Крыму за счет средств от продажи национализированного в республике имущества. Том числе уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 - в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появились две модульные библиотеки15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в КрымуВ селах Крыма установят 20 новых модульных домов культуры
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РИА Новости Крым
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крым, культура, благоустройство, сергей аксенов, юрий гоцанюк, белогорский район, общество, новости крыма
В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов
В Крыму в ближайшее время отремонтируют помещения в 70 сельских домах культуры – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшее время отремонтируют более семидесяти домов культуры и сельских клубов. Об этом в среду заявил глава республики Серей Аксенов.
"Принято решение в более чем 70 сельских домах культуры и клубах в первую очередь отремонтировать отдельные помещения, в которых проводятся занятия кружков и секций. Это позволит создать комфортные условия для сотрудников и участников художественной самодеятельности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, это необходимо в связи неудовлетворительным техническим состояниям учреждений культуры в сельской местности. Аксенов подчеркнул, что общий план работ с разбивкой по муниципалитетам будет подготовлен на следующей неделе.
По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, уже сейчас определена потребность в замене окон, ремонте кровли, систем освещения и отопления дома культуры в селе Крымская Роза.
В ДК села Земляничное также требуется ремонт кровли, потолка и пола, обновление костюмерной. В школе искусств села Ароматного необходим ремонт кровли, а также замена кресел и дверей в актовом зале.
Кроме того, Гоцанюк анонсировал работы на объектах спорта - замену освещения, ограждения, покрытия и ворот на стадионе в поселке Зуя, также замену двух беговых дорожек в селе Ароматное.
"Все эти работы должны быть выполнены оперативно и в кратчайшие сроки", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в среду также анонсировал ремонты объектов спорта в Крыму
за счет средств от продажи национализированного в республике имущества. Том числе уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 - в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали.
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