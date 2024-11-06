https://crimea.ria.ru/20241106/v-krymu-otremontiruyut-bolee-70-domov-kultury-i-selskikh-klubov-1141662464.html

В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов

В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов

В Крыму в ближайшее время отремонтируют более семидесяти домов культуры и сельских клубов. Об этом в среду заявил глава республики Серей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T20:40

2024-11-06T20:40

2024-11-06T20:40

крым

культура

благоустройство

сергей аксенов

юрий гоцанюк

белогорский район

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшее время отремонтируют более семидесяти домов культуры и сельских клубов. Об этом в среду заявил глава республики Серей Аксенов.По его словам, это необходимо в связи неудовлетворительным техническим состояниям учреждений культуры в сельской местности. Аксенов подчеркнул, что общий план работ с разбивкой по муниципалитетам будет подготовлен на следующей неделе.По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, уже сейчас определена потребность в замене окон, ремонте кровли, систем освещения и отопления дома культуры в селе Крымская Роза. В ДК села Земляничное также требуется ремонт кровли, потолка и пола, обновление костюмерной. В школе искусств села Ароматного необходим ремонт кровли, а также замена кресел и дверей в актовом зале. Кроме того, Гоцанюк анонсировал работы на объектах спорта - замену освещения, ограждения, покрытия и ворот на стадионе в поселке Зуя, также замену двух беговых дорожек в селе Ароматное.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в среду также анонсировал ремонты объектов спорта в Крыму за счет средств от продажи национализированного в республике имущества. Том числе уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 - в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появились две модульные библиотеки15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в КрымуВ селах Крыма установят 20 новых модульных домов культуры

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура, благоустройство, сергей аксенов, юрий гоцанюк, белогорский район, общество, новости крыма