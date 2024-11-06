https://crimea.ria.ru/20241106/uchastnik-shou-golos-ioannis-kofopulos-nashel-v-krymu-vtoruyu-rodinu-1141661678.html

Участник шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос нашел в Крыму вторую Родину

Участник шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос нашел в Крыму вторую Родину - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Участник шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос нашел в Крыму вторую Родину

Греческий певец и музыкант, участник российского шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос спел в амфитеатре Херсонеса одно из самых древних музыкальных произведений,... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T20:13

2024-11-06T20:13

2024-11-06T20:13

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херсонес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Греческий певец и музыкант, участник российского шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос спел в амфитеатре Херсонеса одно из самых древних музыкальных произведений, которое датируется II веком нашей эры. Об этом он рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.Состоящая из двух строф эпитафия Сейкила считается самой ранней из известных нотаций – музыкальных записей. Она была обнаружена на мраморной колонне в турецком городе Айдын и получила названии по имени некоего Сейкила, который высек ее в камне.Иоаннис Кофопулос планирует провести в Крыму серию концертов. Он считает, что полуостров очень похож на его родную Малую Азию и город Салоники, где он родился. Российский Крым и Грецию связывает очень многое, уверен он."Слово "Херсонес" на греческом значит "полуостров". Я там познакомился с человеком, который там живет и занимается раскопками, он мне подарил камень, на котором высечена клятва херсонесита – что он обязуется любить и защищать свою страну", - рассказал артист.Путешествуя по Крыму, Иоаннис с удивлением обнаружил, что крымские города названы греческими именами – Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта.Иоаннис живет в России уже более десяти лет, здесь он впервые познакомился с русской публикой в проекте "Голос" на Первом канале. Он участвовал в девятом сезоне."Здесь я чувствую себя свободным. На меня нет такого давления, которое оказывают на своих граждан западные государства. Я грек, а здесь греков очень любят везде, где я был, даже на Камчатке", - признался Кофопулос.Именно в России он нашел себя в творчестве, а супруга Людмила приобщила его к русской культуре. В ближайшие годы певец планирует получить российское гражданство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поразило делегацию из Сенегала в СевастополеПочему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, херсонес, иностранные делегации в крыму, культура, искусство , общество, новости крыма, греция, традиции