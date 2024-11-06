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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T19:28
2024-11-06T19:28
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
транспорт
общественный транспорт
городская среда
логистика
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено в среду в 17:11. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Паромы являются метеозависимым транспортом. В среду в Севастополе, по прогнозам синоптиков, был легкий ветер до 10 метров в секунду, сухо и до +14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, городская среда, логистика, общество, новости крыма
В Севастополе открыли рейд

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

19:28 06.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Морское сообщение в городе было остановлено в среду в 17:11. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.

Паромы являются метеозависимым транспортом. В среду в Севастополе, по прогнозам синоптиков, был легкий ветер до 10 метров в секунду, сухо и до +14 градусов.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортТранспортОбщественный транспортГородская средаЛогистикаОбществоНовости Крыма
 
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