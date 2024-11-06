Главные новости Крыма: 6 ноября
Новости Крыма: главные события и заявления среды, 6 ноября
21:59 06.11.2024 (обновлено: 22:19 06.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Москве открылся Ялтинский международный форум. Глава МИД России Сергей Лавров в своем приветственном слове поблагодарил страны глобального Юга и Востока за их позицию по Крыму. В Севастополе и Крыму подготовлены проекты бюджетов на 2025 год. К Новому году на полуострове могут подняться цены. В республике построят спортивные объекты за счет средств от национализации. В Крыму начали выращивать первую в России органическую лаванду.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Открытие Ялтинского международного форума в Москве
В Москве стартовал Ялтинский международный форум для обсуждения политических вопросов. В нем участвуют представители более чем 40 стран мира.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем выступлении заявил, что это важное событие международной повестки, которое позволяет донести общественности правду о полуострове.
Глава Крымского Госсовета Владимир Константинов отметил высокий темп развития республики за 10 лет в составе России и добавил, что друзья из зарубежных стран – тоже активные участники крымского успеха. По его словам, сегодня мир требует большей справедливости.
Позиция стран глобального Юга и Востока по Крыму
Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Ялтинского международного форума (ЯМФ) заявил, что Россия высоко ценит отношение государств глобального Юга и Востока к воссоединению Крыма с Россией, которое произошло в соответствии с нормами международного права. Несмотря на давление коллективного Запада, они продолжают тесно взаимодействовать с Москвой.
Проекты бюджетов Крыма и Севастополя на 2025 год
Проект бюджета Крыма на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов поступил в Госсовет республики. Его спикер Владимир Константинов сообщил, что в 2025 году доходы бюджета республики составят 220,4 млрд рублей, в 2026 году – 213,5 млрд рублей, в 2027 году – 197,6 млрд рублей. При этом ожидается рост собственных налоговых и неналоговых доходов с 94,4 млрд рублей в 2025 году до 101,5 млрд рублей в 2027 году. В основу бюджета положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона.
Проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы принят в первом чтении на пленарном заседании Законодательного собрания. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил его социальную ориентированность. Планируется, что общий объем доходов городской казны в 2025 году составит 65,8 миллиардов рублей, а расходов — 70,5 миллиардов. Почти 48% средств планируют направить на образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту и спорт, более 41% — на ЖКХ и национальную экономику, 11% — на иные отрасли.
Повышение цен в Крыму к Новому году
Рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили ожидается в Крыму к Новому году. Об этом рассказала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. По ее словам, связано это с инфляцией, которая, согласно официальным оценкам, составляет 8-9% годовых.
Строительство спортивных объектов на средства от национализации
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике построят новые спортивные залы и стадионы за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал. Кроме того, местные власти выделят по 10 миллионов рублей на модернизацию сельских стадионов. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.
Первая органическая лаванда в Крыму
Ферма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма, получила от Роскачества первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Предприятие закладывает лавандовые поля по всей стране, но выращенные на этих территориях растения пригодны для использования только в декоративных целях. Крымская же плантация, благодаря высокому содержанию эфирных масел, пригодна для производства всего остального. На нее и был получен "органический" сертификат. На определенном участке земли не будут вносить химически синтезированные удобрения и использовать никакие средства химической защиты растений и борьбы с сорняками.