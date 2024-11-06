https://crimea.ria.ru/20241106/glavnye-novosti-kryma-6-noyabrya-1141663463.html

Главные новости Крыма: 6 ноября

Главные новости Крыма: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Главные новости Крыма: 6 ноября

В Москве открылся Ялтинский международный форум. Глава МИД России Сергей Лавров в своем приветственном слове поблагодарил страны глобального Юга и Востока за их РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T21:59

2024-11-06T21:59

2024-11-06T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Москве открылся Ялтинский международный форум. Глава МИД России Сергей Лавров в своем приветственном слове поблагодарил страны глобального Юга и Востока за их позицию по Крыму. В Севастополе и Крыму подготовлены проекты бюджетов на 2025 год. К Новому году на полуострове могут подняться цены. В республике построят спортивные объекты за счет средств от национализации. В Крыму начали выращивать первую в России органическую лаванду.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Открытие Ялтинского международного форума в МосквеВ Москве стартовал Ялтинский международный форум для обсуждения политических вопросов. В нем участвуют представители более чем 40 стран мира.Глава Крыма Сергей Аксенов в своем выступлении заявил, что это важное событие международной повестки, которое позволяет донести общественности правду о полуострове.Глава Крымского Госсовета Владимир Константинов отметил высокий темп развития республики за 10 лет в составе России и добавил, что друзья из зарубежных стран – тоже активные участники крымского успеха. По его словам, сегодня мир требует большей справедливости.Позиция стран глобального Юга и Востока по КрымуГлава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Ялтинского международного форума (ЯМФ) заявил, что Россия высоко ценит отношение государств глобального Юга и Востока к воссоединению Крыма с Россией, которое произошло в соответствии с нормами международного права. Несмотря на давление коллективного Запада, они продолжают тесно взаимодействовать с Москвой. Проекты бюджетов Крыма и Севастополя на 2025 годПроект бюджета Крыма на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов поступил в Госсовет республики. Его спикер Владимир Константинов сообщил, что в 2025 году доходы бюджета республики составят 220,4 млрд рублей, в 2026 году – 213,5 млрд рублей, в 2027 году – 197,6 млрд рублей. При этом ожидается рост собственных налоговых и неналоговых доходов с 94,4 млрд рублей в 2025 году до 101,5 млрд рублей в 2027 году. В основу бюджета положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона.Проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы принят в первом чтении на пленарном заседании Законодательного собрания. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил его социальную ориентированность. Планируется, что общий объем доходов городской казны в 2025 году составит 65,8 миллиардов рублей, а расходов — 70,5 миллиардов. Почти 48% средств планируют направить на образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту и спорт, более 41% — на ЖКХ и национальную экономику, 11% — на иные отрасли.Повышение цен в Крыму к Новому годуРост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили ожидается в Крыму к Новому году. Об этом рассказала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. По ее словам, связано это с инфляцией, которая, согласно официальным оценкам, составляет 8-9% годовых.Строительство спортивных объектов на средства от национализацииГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике построят новые спортивные залы и стадионы за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал. Кроме того, местные власти выделят по 10 миллионов рублей на модернизацию сельских стадионов. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.Первая органическая лаванда в КрымуФерма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма, получила от Роскачества первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Предприятие закладывает лавандовые поля по всей стране, но выращенные на этих территориях растения пригодны для использования только в декоративных целях. Крымская же плантация, благодаря высокому содержанию эфирных масел, пригодна для производства всего остального. На нее и был получен "органический" сертификат. На определенном участке земли не будут вносить химически синтезированные удобрения и использовать никакие средства химической защиты растений и борьбы с сорняками.

https://crimea.ria.ru/20241106/rossiya-dolzhna-stat-ostrovom-spaseniya-dlya-normalnykh-evropeytsev--mnenie-1141660406.html

https://crimea.ria.ru/20241106/krymchanin-nagrazhden-za-zaslugi-pered-otechestvom-1141663250.html

https://crimea.ria.ru/20241106/uchastnik-shou-golos-ioannis-kofopulos-nashel-v-krymu-vtoruyu-rodinu-1141661678.html

https://crimea.ria.ru/20241106/vzryvy-i-evakuatsiya--na-severe-kryma-budut-lovit-terroristov-1141658448.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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