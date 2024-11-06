Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241106/glavnye-novosti-kryma-6-noyabrya-1141663463.html
Главные новости Крыма: 6 ноября
Главные новости Крыма: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Главные новости Крыма: 6 ноября
В Москве открылся Ялтинский международный форум. Глава МИД России Сергей Лавров в своем приветственном слове поблагодарил страны глобального Юга и Востока за их РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T21:59
2024-11-06T22:19
крым
новости крыма
ялтинский международный форум
политика
сергей аксенов
владимир константинов
сергей лавров
севастополь
крымский бюджет
бюджет севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98af82862bb3e6c16b60e2e884e5e464.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Москве открылся Ялтинский международный форум. Глава МИД России Сергей Лавров в своем приветственном слове поблагодарил страны глобального Юга и Востока за их позицию по Крыму. В Севастополе и Крыму подготовлены проекты бюджетов на 2025 год. К Новому году на полуострове могут подняться цены. В республике построят спортивные объекты за счет средств от национализации. В Крыму начали выращивать первую в России органическую лаванду.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Открытие Ялтинского международного форума в МосквеВ Москве стартовал Ялтинский международный форум для обсуждения политических вопросов. В нем участвуют представители более чем 40 стран мира.Глава Крыма Сергей Аксенов в своем выступлении заявил, что это важное событие международной повестки, которое позволяет донести общественности правду о полуострове.Глава Крымского Госсовета Владимир Константинов отметил высокий темп развития республики за 10 лет в составе России и добавил, что друзья из зарубежных стран – тоже активные участники крымского успеха. По его словам, сегодня мир требует большей справедливости.Позиция стран глобального Юга и Востока по КрымуГлава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Ялтинского международного форума (ЯМФ) заявил, что Россия высоко ценит отношение государств глобального Юга и Востока к воссоединению Крыма с Россией, которое произошло в соответствии с нормами международного права. Несмотря на давление коллективного Запада, они продолжают тесно взаимодействовать с Москвой. Проекты бюджетов Крыма и Севастополя на 2025 годПроект бюджета Крыма на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов поступил в Госсовет республики. Его спикер Владимир Константинов сообщил, что в 2025 году доходы бюджета республики составят 220,4 млрд рублей, в 2026 году – 213,5 млрд рублей, в 2027 году – 197,6 млрд рублей. При этом ожидается рост собственных налоговых и неналоговых доходов с 94,4 млрд рублей в 2025 году до 101,5 млрд рублей в 2027 году. В основу бюджета положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона.Проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы принят в первом чтении на пленарном заседании Законодательного собрания. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил его социальную ориентированность. Планируется, что общий объем доходов городской казны в 2025 году составит 65,8 миллиардов рублей, а расходов — 70,5 миллиардов. Почти 48% средств планируют направить на образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту и спорт, более 41% — на ЖКХ и национальную экономику, 11% — на иные отрасли.Повышение цен в Крыму к Новому годуРост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили ожидается в Крыму к Новому году. Об этом рассказала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. По ее словам, связано это с инфляцией, которая, согласно официальным оценкам, составляет 8-9% годовых.Строительство спортивных объектов на средства от национализацииГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике построят новые спортивные залы и стадионы за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал. Кроме того, местные власти выделят по 10 миллионов рублей на модернизацию сельских стадионов. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.Первая органическая лаванда в КрымуФерма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма, получила от Роскачества первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Предприятие закладывает лавандовые поля по всей стране, но выращенные на этих территориях растения пригодны для использования только в декоративных целях. Крымская же плантация, благодаря высокому содержанию эфирных масел, пригодна для производства всего остального. На нее и был получен "органический" сертификат. На определенном участке земли не будут вносить химически синтезированные удобрения и использовать никакие средства химической защиты растений и борьбы с сорняками.
https://crimea.ria.ru/20241106/rossiya-dolzhna-stat-ostrovom-spaseniya-dlya-normalnykh-evropeytsev--mnenie-1141660406.html
https://crimea.ria.ru/20241106/krymchanin-nagrazhden-za-zaslugi-pered-otechestvom-1141663250.html
https://crimea.ria.ru/20241106/uchastnik-shou-golos-ioannis-kofopulos-nashel-v-krymu-vtoruyu-rodinu-1141661678.html
https://crimea.ria.ru/20241106/vzryvy-i-evakuatsiya--na-severe-kryma-budut-lovit-terroristov-1141658448.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb54e0f6ac03d0a035615ab2dae768d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ялтинский международный форум, политика, сергей аксенов, владимир константинов, сергей лавров, севастополь, крымский бюджет, бюджет севастополя, главное за день
Главные новости Крыма: 6 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 6 ноября

21:59 06.11.2024 (обновлено: 22:19 06.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Москве открылся Ялтинский международный форум. Глава МИД России Сергей Лавров в своем приветственном слове поблагодарил страны глобального Юга и Востока за их позицию по Крыму. В Севастополе и Крыму подготовлены проекты бюджетов на 2025 год. К Новому году на полуострове могут подняться цены. В республике построят спортивные объекты за счет средств от национализации. В Крыму начали выращивать первую в России органическую лаванду.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Открытие Ялтинского международного форума в Москве
В Москве стартовал Ялтинский международный форум для обсуждения политических вопросов. В нем участвуют представители более чем 40 стран мира.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем выступлении заявил, что это важное событие международной повестки, которое позволяет донести общественности правду о полуострове.
Глава Крымского Госсовета Владимир Константинов отметил высокий темп развития республики за 10 лет в составе России и добавил, что друзья из зарубежных стран тоже активные участники крымского успеха. По его словам, сегодня мир требует большей справедливости.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
19:01
Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
Позиция стран глобального Юга и Востока по Крыму
Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Ялтинского международного форума (ЯМФ) заявил, что Россия высоко ценит отношение государств глобального Юга и Востока к воссоединению Крыма с Россией, которое произошло в соответствии с нормами международного права. Несмотря на давление коллективного Запада, они продолжают тесно взаимодействовать с Москвой.
Проекты бюджетов Крыма и Севастополя на 2025 год
Проект бюджета Крыма на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов поступил в Госсовет республики. Его спикер Владимир Константинов сообщил, что в 2025 году доходы бюджета республики составят 220,4 млрд рублей, в 2026 году – 213,5 млрд рублей, в 2027 году – 197,6 млрд рублей. При этом ожидается рост собственных налоговых и неналоговых доходов с 94,4 млрд рублей в 2025 году до 101,5 млрд рублей в 2027 году. В основу бюджета положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона.
Проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы принят в первом чтении на пленарном заседании Законодательного собрания. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил его социальную ориентированность. Планируется, что общий объем доходов городской казны в 2025 году составит 65,8 миллиардов рублей, а расходов — 70,5 миллиардов. Почти 48% средств планируют направить на образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту и спорт, более 41% — на ЖКХ и национальную экономику, 11% — на иные отрасли.
Житель Феодосии Юрий Шаповалов награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени
21:03
Крымчанин награжден за заслуги перед Отечеством
Повышение цен в Крыму к Новому году
Рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили ожидается в Крыму к Новому году. Об этом рассказала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. По ее словам, связано это с инфляцией, которая, согласно официальным оценкам, составляет 8-9% годовых.
Строительство спортивных объектов на средства от национализации
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике построят новые спортивные залы и стадионы за счет средств от продажи ранее национализированных объектов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал. Кроме того, местные власти выделят по 10 миллионов рублей на модернизацию сельских стадионов. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.
Греческий певец и музыкант, участник российского шоу Голос Иоаннис Кофопулос
20:13
Участник шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос нашел в Крыму вторую Родину
Первая органическая лаванда в Крыму
Ферма, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма, получила от Роскачества первый в России сертификат на выращивание органической лаванды. Предприятие закладывает лавандовые поля по всей стране, но выращенные на этих территориях растения пригодны для использования только в декоративных целях. Крымская же плантация, благодаря высокому содержанию эфирных масел, пригодна для производства всего остального. На нее и был получен "органический" сертификат. На определенном участке земли не будут вносить химически синтезированные удобрения и использовать никакие средства химической защиты растений и борьбы с сорняками.
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
17:26
Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов
 
КрымНовости КрымаЯлтинский международный форумПолитикаСергей АксеновВладимир КонстантиновСергей ЛавровСевастопольКрымский бюджетБюджет СевастополяГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:56Главное за день: 6 ноября
22:19ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии
21:59Главные новости Крыма: 6 ноября
21:24Укрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент
21:03Крымчанин награжден за заслуги перед Отечеством
20:40В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов
20:29В Крыму отменяют особый противопожарный режим
20:13Участник шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос нашел в Крыму вторую Родину
19:54Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем спецоперации Ковганом
19:40Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
19:28В Севастополе открыли рейд
19:19Что подорожает в Крыму к Новому году
19:01Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
18:48Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского
18:34Боевики атакуют Энергодар дронами
18:21Девушка сорвалась со скалы на Южном берегу Крыма
17:53Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиарды
17:26Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов
17:12В Севастополе остановили морской транспорт
16:57Убьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы
Лента новостейМолния