https://crimea.ria.ru/20241106/krymchanin-nagrazhden-za-zaslugi-pered-otechestvom-1141663250.html

Крымчанин награжден за заслуги перед Отечеством

Крымчанин награжден за заслуги перед Отечеством - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Крымчанин награжден за заслуги перед Отечеством

Житель Феодосии Юрий Шаповалов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Об этом сообщил глава городского совета Феодосии Иван Козырев. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T21:03

2024-11-06T21:03

2024-11-06T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Житель Феодосии Юрий Шаповалов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Об этом сообщил глава городского совета Феодосии Иван Козырев.По словам Козырева, Юрий Владимирович родился и вырос в Феодосии. В 1980 году с января по декабрь участвовал в боевых действиях в Шенданте, в 371-м мотострелковом полку, исполнял интернациональный долг в Афганистане.До сих пор он принимает активное участие в жизни города, возглавлял организацию "Ветераны Афганистана и других локальных войн", членом которой является и сейчас."Поздравляю Юрия Владимировича с наградой, благодарю за служение Отечеству, патриотизм, порядочность, любовь к родному краю", - написал Козырев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, награды, новости крыма, общество