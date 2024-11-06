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Крымчанин награжден за заслуги перед Отечеством
Крымчанин награжден за заслуги перед Отечеством - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Крымчанин награжден за заслуги перед Отечеством
Житель Феодосии Юрий Шаповалов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Об этом сообщил глава городского совета Феодосии Иван Козырев. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T21:03
2024-11-06T21:03
2024-11-06T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Житель Феодосии Юрий Шаповалов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Об этом сообщил глава городского совета Феодосии Иван Козырев.По словам Козырева, Юрий Владимирович родился и вырос в Феодосии. В 1980 году с января по декабрь участвовал в боевых действиях в Шенданте, в 371-м мотострелковом полку, исполнял интернациональный долг в Афганистане.До сих пор он принимает активное участие в жизни города, возглавлял организацию "Ветераны Афганистана и других локальных войн", членом которой является и сейчас."Поздравляю Юрия Владимировича с наградой, благодарю за служение Отечеству, патриотизм, порядочность, любовь к родному краю", - написал Козырев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, феодосия, награды, новости крыма, общество
Крымчанин награжден за заслуги перед Отечеством
Житель Феодосии награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"
21:03 06.11.2024 (обновлено: 21:16 06.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Житель Феодосии Юрий Шаповалов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Об этом сообщил глава городского совета Феодосии Иван Козырев.
"Указом президента Российской Федерации Владимира Путина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден наш земляк, феодосиец Юрий Владимирович Шаповалов. Награду вручил глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов", - написал он в Telegram-канале.
По словам Козырева, Юрий Владимирович родился и вырос в Феодосии. В 1980 году с января по декабрь участвовал в боевых действиях в Шенданте, в 371-м мотострелковом полку, исполнял интернациональный долг в Афганистане.
До сих пор он принимает активное участие в жизни города, возглавлял организацию "Ветераны Афганистана и других локальных войн", членом которой является и сейчас.
"Поздравляю Юрия Владимировича с наградой, благодарю за служение Отечеству, патриотизм, порядочность, любовь к родному краю", - написал Козырев.
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