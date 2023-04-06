https://crimea.ria.ru/20230406/takoy-raznyy-zhirinovskiy-samye-yarkie-konflikty-i-vyskazyvaniya-1128023902.html
Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания
Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания
Жириновский бывал разным. Серьезным. Ярким. Непредсказуемым. Эпатажным. Незабываемым. Владимир Вольфович бывал резок, он шокировал, предсказывал политическое... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T20:23
2023-04-06T20:23
2023-04-06T21:17
видео
владимир жириновский
политика
россия
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/06/1128025288_0:0:604:341_1920x0_80_0_0_e5d8f2a8c8fc8b357ed49e6abe4d0400.jpg
Жириновский бывал разным. Серьезным. Ярким. Непредсказуемым. Эпатажным. Незабываемым. Владимир Вольфович бывал резок, он шокировал, предсказывал политическое будущее – и многие его предсказания сбылись. Таким он вошел в историю и в память народа. Смотрите самые яркие моменты на видео РИА Новости Крым.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/06/1128025288_59:0:592:400_1920x0_80_0_0_557b1ad21f2283cd705367c503a4323c.jpg
Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания
Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания
2023-04-06T20:23
true
PT1M37S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир жириновский, политика, россия, утраты, видео
Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания
Самые яркие конфликты и высказывания Владимира Жириновского - видео
20:23 06.04.2023 (обновлено: 21:17 06.04.2023)