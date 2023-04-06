https://crimea.ria.ru/20230406/takoy-raznyy-zhirinovskiy-samye-yarkie-konflikty-i-vyskazyvaniya-1128023902.html

Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания

Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания

Жириновский бывал разным. Серьезным. Ярким. Непредсказуемым. Эпатажным. Незабываемым. Владимир Вольфович бывал резок, он шокировал, предсказывал политическое... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T20:23

2023-04-06T20:23

2023-04-06T21:17

видео

владимир жириновский

политика

россия

утраты

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Жириновский бывал разным. Серьезным. Ярким. Непредсказуемым. Эпатажным. Незабываемым. Владимир Вольфович бывал резок, он шокировал, предсказывал политическое будущее – и многие его предсказания сбылись. Таким он вошел в историю и в память народа. Смотрите самые яркие моменты на видео РИА Новости Крым.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания 2023-04-06T20:23 true PT1M37S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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