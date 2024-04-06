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Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики
Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики
Владимир Вольфович Жириновский. Пожалуй, в новейшей истории нашего Отечества не найти столь яркого политика. Глыба. За скандалами и эпатажем скрывался богатейший опыт, энциклопедический ум и тончайшее политическое чутье. В годовщину его смерти в фотоленте РИА Новости Крым вспоминаем, каким запомнился аксакал и провидец российской политики...
2024-04-06T10:53
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фотоленты
владимир жириновский
история
политика
россия
общество
утраты
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владимир жириновский, история, политика, россия, фото, общество, утраты, лдпр
Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики

Два года без Жириновского: каким мы запомнили лидера ЛДПР

10:53 06.04.2024
 
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Владимир Вольфович Жириновский. Пожалуй, в новейшей истории нашего Отечества не найти столь яркого политика. Глыба. За скандалами и эпатажем скрывался богатейший опыт, энциклопедический ум и тончайшее политическое чутье. В годовщину его смерти в фотоленте РИА Новости Крым вспоминаем, каким запомнился аксакал и провидец российской политики...
© AFP 2023 / DIMA KOROTAYEV

Владимир Жириновский ворвался в политику в конце бурных 80-х. Сначала дебютировал в Демсоюзе Валерии Новодворской, но вскоре вышел из организации и создал первую в СССР партию – Либерально-демократическую партию Советского Союза, которая впоследствии трансформировалась в ЛДПР.

На фото: Владимир Жириновский выступает перед сторонниками в пригороде Москвы 7 декабря 1991 года.

Владимир Жириновский
1 из 16

Владимир Жириновский ворвался в политику в конце бурных 80-х. Сначала дебютировал в Демсоюзе Валерии Новодворской, но вскоре вышел из организации и создал первую в СССР партию – Либерально-демократическую партию Советского Союза, которая впоследствии трансформировалась в ЛДПР.

На фото: Владимир Жириновский выступает перед сторонниками в пригороде Москвы 7 декабря 1991 года.

© AFP 2023 / DIMA KOROTAYEV
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Прирожденный оратор Жириновский сразу же нашел своего избирателя... Поддерживал ГКЧП, протестовал против Беловежских соглашений. Он вмиг стал одним из ярких политиков конца эпохи СССР.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
2 из 16

Прирожденный оратор Жириновский сразу же нашел своего избирателя... Поддерживал ГКЧП, протестовал против Беловежских соглашений. Он вмиг стал одним из ярких политиков конца эпохи СССР.

© РИА Новости . Владимир Вяткин
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© AFP 2023 / HECTOR MATA

Жириновский и его партия – участники всех выборов в России, начиная с выборов президента РСФСР в 1991 году. Самый ошеломительный успех – победа на выборах депутатов Госдумы первого созыва в 1993 году, когда ЛДПР по партийным спискам заняла первое место.

На фото: Жириновский со сторонниками в Орехово-Зуево.

Владимир Жириновский
3 из 16

Жириновский и его партия – участники всех выборов в России, начиная с выборов президента РСФСР в 1991 году. Самый ошеломительный успех – победа на выборах депутатов Госдумы первого созыва в 1993 году, когда ЛДПР по партийным спискам заняла первое место.

На фото: Жириновский со сторонниками в Орехово-Зуево.

© AFP 2023 / HECTOR MATA
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В Думе первых созывов Жириновский был одним из ярких парламентариев: перепалки, драки с коллегами…

На фото: драка на пленарном заседании Государственной Думы РФ.

Владимир Жириновский
4 из 16

В Думе первых созывов Жириновский был одним из ярких парламентариев: перепалки, драки с коллегами…

На фото: драка на пленарном заседании Государственной Думы РФ.

© РИА Новости . Владимир Федоренко
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© AFP 2023 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

… Эпатаж стал фирменным стилем политика и его партии.

На фото: Жириновский забрасывает цветами и землей еврейских демонстрантов, которые пришли протестовать против его присутствия во Франции перед российским консульством в Страсбурге 11 апреля 1994 года.

Владимир Жириновский
5 из 16

… Эпатаж стал фирменным стилем политика и его партии.

На фото: Жириновский забрасывает цветами и землей еврейских демонстрантов, которые пришли протестовать против его присутствия во Франции перед российским консульством в Страсбурге 11 апреля 1994 года.

© AFP 2023 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
© AFP 2023 / VASILY MAXIMOV

Владимир Жириновский с однопартийцами купается в фонтане недалеко от Кремля в Москве.

Владимир Жириновский
6 из 16

Владимир Жириновский с однопартийцами купается в фонтане недалеко от Кремля в Москве.

© AFP 2023 / VASILY MAXIMOV
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Юрист и востоковед, Владимир Жириновский мастерски разбирался в нюансах мировой политики и в частности хитросплетениях Ближнего Востока, доходчиво расставляя акценты и приоритеты, делая точные прогнозы…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский у карты мира.
7 из 16

Юрист и востоковед, Владимир Жириновский мастерски разбирался в нюансах мировой политики и в частности хитросплетениях Ближнего Востока, доходчиво расставляя акценты и приоритеты, делая точные прогнозы…

© РИА Новости . Владимир Вяткин
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И часто к его мнению прислушивались даже оппоненты.

На фото: встреча с лидером Ирака Саддамом Хусейном (справа).

Владимир Жириновский
8 из 16

И часто к его мнению прислушивались даже оппоненты.

На фото: встреча с лидером Ирака Саддамом Хусейном (справа).

© -
© AFP 2023 / DIMA KOROTAYEV

При этом Владимир Жириновский в своих речах оставался антизападником, заявляя об антироссийских целях коллективного Запада, что подтверждается в последние несколько раз.

На фото: июль 2007 года, ЛДПР проводит в Москве антибританский митинг

Владимир Жириновский
9 из 16

При этом Владимир Жириновский в своих речах оставался антизападником, заявляя об антироссийских целях коллективного Запада, что подтверждается в последние несколько раз.

На фото: июль 2007 года, ЛДПР проводит в Москве антибританский митинг

© AFP 2023 / DIMA KOROTAYEV
© AFP 2023 / RAVI RAVEENDRAN

В союзниках нашей страны ВВЖ, как его часто называли соратники, видел Китай, Индию и страны Ближнего Востока.

На фото: Жириновский отдыхает на террасе всемирно известного Тадж-Махала в Индии.

Владимир Жириновский
10 из 16

В союзниках нашей страны ВВЖ, как его часто называли соратники, видел Китай, Индию и страны Ближнего Востока.

На фото: Жириновский отдыхает на террасе всемирно известного Тадж-Махала в Индии.

© AFP 2023 / RAVI RAVEENDRAN
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Особое место в его политике занимали Крым и Севастополь. Жириновский все годы в большой политике был убежден: полуостров никогда не был украинским и обязательно вернется в состав России.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский во время подписания договора о вхождении Крыма в состав РФ.

Выступление В.Путина по вопросу принятия Крыма в состав России
11 из 16

Особое место в его политике занимали Крым и Севастополь. Жириновский все годы в большой политике был убежден: полуостров никогда не был украинским и обязательно вернется в состав России.

На фото: глава Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский во время подписания договора о вхождении Крыма в состав РФ.

© РИА Новости . Алексей Дружинин
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР единственный российский политик, который принял участие во всех выборах президента России, а его политическая партия одна из двух, наряду с КПРФ, которая представлена во всех созывах Госдумы.

Акция ЛДПР
12 из 16

Лидер ЛДПР единственный российский политик, который принял участие во всех выборах президента России, а его политическая партия одна из двух, наряду с КПРФ, которая представлена во всех созывах Госдумы.

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© AFP 2023 / IVAN SEKRETAREV

Последние годы Жириновский выступал с лекциями по текущим событиям, делал прогнозы в доступной манере рассказывая, кто есть кто и с кем нам по пути...

Владимир Жириновский
13 из 16

Последние годы Жириновский выступал с лекциями по текущим событиям, делал прогнозы в доступной манере рассказывая, кто есть кто и с кем нам по пути...

© AFP 2023 / IVAN SEKRETAREV
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

... оппоненты его называли едва ли не политическим шутом, однако его прогнозы часто сбывались с точностью до месяца и года.

В. Жириновский принял участие в сборе клубники в Подмосковье
14 из 16

... оппоненты его называли едва ли не политическим шутом, однако его прогнозы часто сбывались с точностью до месяца и года.

© РИА Новости . Евгений Одиноков
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© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк

За всеми его словами - колоссальный опыт и знания, чувство политического момента, что позволяло ему быть политическим пророком России.

Праздничный митинг в честь 1 мая
15 из 16

За всеми его словами - колоссальный опыт и знания, чувство политического момента, что позволяло ему быть политическим пророком России.

© РИА Новости . Максим Блинов
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

И наследие Жириновского еще предстоит изучить и переосмыслить, чтобы понять, каким был Владимир Вольфович Жириновский...

На фото: открытие скульптуры Жириновского работы Зураба Церетели.

Открытие трехметровой скульптуры Владимира Жириновского
16 из 16

И наследие Жириновского еще предстоит изучить и переосмыслить, чтобы понять, каким был Владимир Вольфович Жириновский...

На фото: открытие скульптуры Жириновского работы Зураба Церетели.

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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