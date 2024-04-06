Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики

Владимир Жириновский ворвался в политику в конце бурных 80-х. Сначала дебютировал в Демсоюзе Валерии Новодворской, но вскоре вышел из организации и создал первую в СССР партию – Либерально-демократическую партию Советского Союза, которая впоследствии трансформировалась в ЛДПР.
На фото: Владимир Жириновский выступает перед сторонниками в пригороде Москвы 7 декабря 1991 года.
Владимир Жириновский ворвался в политику в конце бурных 80-х. Сначала дебютировал в Демсоюзе Валерии Новодворской, но вскоре вышел из организации и создал первую в СССР партию – Либерально-демократическую партию Советского Союза, которая впоследствии трансформировалась в ЛДПР.
На фото: Владимир Жириновский выступает перед сторонниками в пригороде Москвы 7 декабря 1991 года.
Прирожденный оратор Жириновский сразу же нашел своего избирателя... Поддерживал ГКЧП, протестовал против Беловежских соглашений. Он вмиг стал одним из ярких политиков конца эпохи СССР.
Прирожденный оратор Жириновский сразу же нашел своего избирателя... Поддерживал ГКЧП, протестовал против Беловежских соглашений. Он вмиг стал одним из ярких политиков конца эпохи СССР.
Жириновский и его партия – участники всех выборов в России, начиная с выборов президента РСФСР в 1991 году. Самый ошеломительный успех – победа на выборах депутатов Госдумы первого созыва в 1993 году, когда ЛДПР по партийным спискам заняла первое место.
На фото: Жириновский со сторонниками в Орехово-Зуево.
Жириновский и его партия – участники всех выборов в России, начиная с выборов президента РСФСР в 1991 году. Самый ошеломительный успех – победа на выборах депутатов Госдумы первого созыва в 1993 году, когда ЛДПР по партийным спискам заняла первое место.
На фото: Жириновский со сторонниками в Орехово-Зуево.
В Думе первых созывов Жириновский был одним из ярких парламентариев: перепалки, драки с коллегами…
На фото: драка на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
В Думе первых созывов Жириновский был одним из ярких парламентариев: перепалки, драки с коллегами…
На фото: драка на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
… Эпатаж стал фирменным стилем политика и его партии.
На фото: Жириновский забрасывает цветами и землей еврейских демонстрантов, которые пришли протестовать против его присутствия во Франции перед российским консульством в Страсбурге 11 апреля 1994 года.
… Эпатаж стал фирменным стилем политика и его партии.
На фото: Жириновский забрасывает цветами и землей еврейских демонстрантов, которые пришли протестовать против его присутствия во Франции перед российским консульством в Страсбурге 11 апреля 1994 года.
Владимир Жириновский с однопартийцами купается в фонтане недалеко от Кремля в Москве.
Владимир Жириновский с однопартийцами купается в фонтане недалеко от Кремля в Москве.
Юрист и востоковед, Владимир Жириновский мастерски разбирался в нюансах мировой политики и в частности хитросплетениях Ближнего Востока, доходчиво расставляя акценты и приоритеты, делая точные прогнозы…
Юрист и востоковед, Владимир Жириновский мастерски разбирался в нюансах мировой политики и в частности хитросплетениях Ближнего Востока, доходчиво расставляя акценты и приоритеты, делая точные прогнозы…
И часто к его мнению прислушивались даже оппоненты.
На фото: встреча с лидером Ирака Саддамом Хусейном (справа).
И часто к его мнению прислушивались даже оппоненты.
На фото: встреча с лидером Ирака Саддамом Хусейном (справа).
При этом Владимир Жириновский в своих речах оставался антизападником, заявляя об антироссийских целях коллективного Запада, что подтверждается в последние несколько раз.
На фото: июль 2007 года, ЛДПР проводит в Москве антибританский митинг
При этом Владимир Жириновский в своих речах оставался антизападником, заявляя об антироссийских целях коллективного Запада, что подтверждается в последние несколько раз.
На фото: июль 2007 года, ЛДПР проводит в Москве антибританский митинг
В союзниках нашей страны ВВЖ, как его часто называли соратники, видел Китай, Индию и страны Ближнего Востока.
На фото: Жириновский отдыхает на террасе всемирно известного Тадж-Махала в Индии.
В союзниках нашей страны ВВЖ, как его часто называли соратники, видел Китай, Индию и страны Ближнего Востока.
На фото: Жириновский отдыхает на террасе всемирно известного Тадж-Махала в Индии.
Особое место в его политике занимали Крым и Севастополь. Жириновский все годы в большой политике был убежден: полуостров никогда не был украинским и обязательно вернется в состав России.
На фото: глава Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский во время подписания договора о вхождении Крыма в состав РФ.
Особое место в его политике занимали Крым и Севастополь. Жириновский все годы в большой политике был убежден: полуостров никогда не был украинским и обязательно вернется в состав России.
На фото: глава Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский во время подписания договора о вхождении Крыма в состав РФ.
Лидер ЛДПР единственный российский политик, который принял участие во всех выборах президента России, а его политическая партия одна из двух, наряду с КПРФ, которая представлена во всех созывах Госдумы.
Лидер ЛДПР единственный российский политик, который принял участие во всех выборах президента России, а его политическая партия одна из двух, наряду с КПРФ, которая представлена во всех созывах Госдумы.
Последние годы Жириновский выступал с лекциями по текущим событиям, делал прогнозы в доступной манере рассказывая, кто есть кто и с кем нам по пути...
Последние годы Жириновский выступал с лекциями по текущим событиям, делал прогнозы в доступной манере рассказывая, кто есть кто и с кем нам по пути...
... оппоненты его называли едва ли не политическим шутом, однако его прогнозы часто сбывались с точностью до месяца и года.
... оппоненты его называли едва ли не политическим шутом, однако его прогнозы часто сбывались с точностью до месяца и года.
За всеми его словами - колоссальный опыт и знания, чувство политического момента, что позволяло ему быть политическим пророком России.
За всеми его словами - колоссальный опыт и знания, чувство политического момента, что позволяло ему быть политическим пророком России.
И наследие Жириновского еще предстоит изучить и переосмыслить, чтобы понять, каким был Владимир Вольфович Жириновский...
На фото: открытие скульптуры Жириновского работы Зураба Церетели.
И наследие Жириновского еще предстоит изучить и переосмыслить, чтобы понять, каким был Владимир Вольфович Жириновский...
На фото: открытие скульптуры Жириновского работы Зураба Церетели.