Два года без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики

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Владимир Жириновский ворвался в политику в конце бурных 80-х. Сначала дебютировал в Демсоюзе Валерии Новодворской, но вскоре вышел из организации и создал первую в СССР партию – Либерально-демократическую партию Советского Союза, которая впоследствии трансформировалась в ЛДПР.

На фото: Владимир Жириновский выступает перед сторонниками в пригороде Москвы 7 декабря 1991 года.