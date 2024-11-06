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Главное за день: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Главное за день: 6 ноября
Главное за день: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Главное за день: 6 ноября
Президент России Владимир Путин поучаствовал в спуске на воду нового атомного ледокола "Чукотка". Дональд Трамп победил на выборах президента США. В Москве... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T22:56
2024-11-06T22:56
новости
главное за день
дагестан
россия
сша
в мире
дональд трамп
владимир путин (политик)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поучаствовал в спуске на воду нового атомного ледокола "Чукотка". Дональд Трамп победил на выборах президента США. В Москве заявили, что не питают иллюзий на этот счет и будут смотреть на конкретные шаги будущей американской администрации. Аэропорт Дагестана атакован беспилотником, ранена 16-летняя девушка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка"На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом" построен универсальный атомный ледокол "Чукотка". В церемонии его спуска по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.Ледокол стал пятым по счету атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.Празднование 80-летия ЖириновскогоВ 2026 году основателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Президент России Владимир Путин постановил провести мероприятия, посвященные юбилейной дате. Возглавить оргкомитет по подготовке и проведению празднования поручено председателю Госдумы Вячеславу Володину.Победа Трампа на выборах президента СШАКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Он одержал победу над вице-президентом Камалой Харрис, представляющей демократическую партию, и это позволило ему переизбраться на второй срок в Белом доме. По прогнозам, республиканцы получат большинство в сенате.Реакция Москвы на победу ТрампаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации, сейчас же рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте США неуместно.Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал мнение, что вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.В МИД России заявили, что Москва не питает иллюзий в отношении вновь избранного американского президента и продолжит жестко отстаивать российские национальные интересы. В министерстве отмечают, что правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на сдерживание Москвы.Победа Трампа и достижение мира на УкраинеПолитолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США высказал мнение, что в случае официального вступления в должность он не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться.Политолог-американист Дмитрий Евстафьев считает, что в первые месяцы Трамп может пойти на обострение украинского конфликта, но в конечном итоге он будет сбрасывать эту "токсичную карту".Атака дрона на аэропорт в ДагестанеВ среду утром аэропорт Махачкалы был временно закрыт в целях безопасности. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, над территорией республики силы ПВО сбили беспилотник. Осколком от уничтоженного дрона была ранена девушка 16 лет. Состояние ее удовлетворительное, медики оказали ей всю необходимую помощь.
https://crimea.ria.ru/20241106/rossiya-dolzhna-stat-ostrovom-spaseniya-dlya-normalnykh-evropeytsev--mnenie-1141660406.html
https://crimea.ria.ru/20241106/tramp-mozhet-poyti-na-obostrenie-po-ukraine-posle-inauguratsii--mnenie-1141651388.html
https://crimea.ria.ru/20241106/vs-rf-nanesli-udary-po-aerodromam-i-obektam-energetiki-ukrainy-1141648751.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, главное за день, дагестан, россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон)
Главное за день: 6 ноября

Главные события и заявления среды, 6 ноября

22:56 06.11.2024
 
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поучаствовал в спуске на воду нового атомного ледокола "Чукотка". Дональд Трамп победил на выборах президента США. В Москве заявили, что не питают иллюзий на этот счет и будут смотреть на конкретные шаги будущей американской администрации. Аэропорт Дагестана атакован беспилотником, ранена 16-летняя девушка.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка"
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом" построен универсальный атомный ледокол "Чукотка". В церемонии его спуска по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.
Ледокол стал пятым по счету атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
19:01
Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
Празднование 80-летия Жириновского
В 2026 году основателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Президент России Владимир Путин постановил провести мероприятия, посвященные юбилейной дате. Возглавить оргкомитет по подготовке и проведению празднования поручено председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Победа Трампа на выборах президента США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Он одержал победу над вице-президентом Камалой Харрис, представляющей демократическую партию, и это позволило ему переизбраться на второй срок в Белом доме. По прогнозам, республиканцы получат большинство в сенате.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
15:22
Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
Реакция Москвы на победу Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации, сейчас же рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте США неуместно.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал мнение, что вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.
В МИД России заявили, что Москва не питает иллюзий в отношении вновь избранного американского президента и продолжит жестко отстаивать российские национальные интересы. В министерстве отмечают, что правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на сдерживание Москвы.
Пожарные тушат возгорание в Киевской области
12:55
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
Победа Трампа и достижение мира на Украине
Политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США высказал мнение, что в случае официального вступления в должность он не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться.
Политолог-американист Дмитрий Евстафьев считает, что в первые месяцы Трамп может пойти на обострение украинского конфликта, но в конечном итоге он будет сбрасывать эту "токсичную карту".
Атака дрона на аэропорт в Дагестане
В среду утром аэропорт Махачкалы был временно закрыт в целях безопасности. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, над территорией республики силы ПВО сбили беспилотник. Осколком от уничтоженного дрона была ранена девушка 16 лет. Состояние ее удовлетворительное, медики оказали ей всю необходимую помощь.
Эшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
10:48
В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов
 
НовостиГлавное за деньДагестанРоссияСШАВ миреДональд ТрампВладимир Путин (политик)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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22:56Главное за день: 6 ноября
22:19ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерии
21:59Главные новости Крыма: 6 ноября
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20:29В Крыму отменяют особый противопожарный режим
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19:54Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем спецоперации Ковганом
19:40Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
19:28В Севастополе открыли рейд
19:19Что подорожает в Крыму к Новому году
19:01Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
18:48Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского
18:34Боевики атакуют Энергодар дронами
18:21Девушка сорвалась со скалы на Южном берегу Крыма
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