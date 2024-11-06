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Главное за день: 6 ноября

Главное за день: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Главное за день: 6 ноября

Президент России Владимир Путин поучаствовал в спуске на воду нового атомного ледокола "Чукотка". Дональд Трамп победил на выборах президента США. В Москве... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T22:56

2024-11-06T22:56

2024-11-06T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поучаствовал в спуске на воду нового атомного ледокола "Чукотка". Дональд Трамп победил на выборах президента США. В Москве заявили, что не питают иллюзий на этот счет и будут смотреть на конкретные шаги будущей американской администрации. Аэропорт Дагестана атакован беспилотником, ранена 16-летняя девушка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка"На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом" построен универсальный атомный ледокол "Чукотка". В церемонии его спуска по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.Ледокол стал пятым по счету атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.Празднование 80-летия ЖириновскогоВ 2026 году основателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Президент России Владимир Путин постановил провести мероприятия, посвященные юбилейной дате. Возглавить оргкомитет по подготовке и проведению празднования поручено председателю Госдумы Вячеславу Володину.Победа Трампа на выборах президента СШАКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Он одержал победу над вице-президентом Камалой Харрис, представляющей демократическую партию, и это позволило ему переизбраться на второй срок в Белом доме. По прогнозам, республиканцы получат большинство в сенате.Реакция Москвы на победу ТрампаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации, сейчас же рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте США неуместно.Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал мнение, что вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.В МИД России заявили, что Москва не питает иллюзий в отношении вновь избранного американского президента и продолжит жестко отстаивать российские национальные интересы. В министерстве отмечают, что правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на сдерживание Москвы.Победа Трампа и достижение мира на УкраинеПолитолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США высказал мнение, что в случае официального вступления в должность он не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться.Политолог-американист Дмитрий Евстафьев считает, что в первые месяцы Трамп может пойти на обострение украинского конфликта, но в конечном итоге он будет сбрасывать эту "токсичную карту".Атака дрона на аэропорт в ДагестанеВ среду утром аэропорт Махачкалы был временно закрыт в целях безопасности. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, над территорией республики силы ПВО сбили беспилотник. Осколком от уничтоженного дрона была ранена девушка 16 лет. Состояние ее удовлетворительное, медики оказали ей всю необходимую помощь.

https://crimea.ria.ru/20241106/rossiya-dolzhna-stat-ostrovom-spaseniya-dlya-normalnykh-evropeytsev--mnenie-1141660406.html

https://crimea.ria.ru/20241106/tramp-mozhet-poyti-na-obostrenie-po-ukraine-posle-inauguratsii--mnenie-1141651388.html

https://crimea.ria.ru/20241106/vs-rf-nanesli-udary-po-aerodromam-i-obektam-energetiki-ukrainy-1141648751.html

https://crimea.ria.ru/20241106/v-porty-chernogo-morya-stali-perevozit-bolshe-nefteproduktov-1141640749.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, дагестан, россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон)