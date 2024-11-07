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Какой будет погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Какой будет погода в Крыму в четверг
Какой будет погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Какой будет погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается сухая и ясная погода. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже ноля только в горах. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-07T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
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крымская погода
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и ясная погода. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже ноля только в горах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +14…16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также будет ясно. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241105/kakaya-budet-zima-2024-2025-v-krymu-1141625364.html
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Какой будет погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается до 16 градусов тепла

00:01 07.11.2024
 
© РИА Новости КрымГагаринский парк в Симферополе
Гагаринский парк в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и ясная погода. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже ноля только в горах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +7; днем потеплеет до +11…16, в горах до +4…9", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +14…16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также будет ясно. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до +16 градусов.
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