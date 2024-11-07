https://crimea.ria.ru/20241107/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1141664577.html

Какой будет погода в Крыму в четверг

Какой будет погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Какой будет погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается сухая и ясная погода. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже ноля только в горах. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-07T00:01

2024-11-07T00:01

2024-11-06T22:30

крым

крымский гидрометцентр

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крымская погода

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алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и ясная погода. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже ноля только в горах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +14…16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также будет ясно. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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